“千人交響樂團”將為共和國“慶生”

中評社北京10月1日電／連日來，一曲曲耳熟能詳、悠揚嘹亮的樂曲在國家奧林匹克體育中心體育館裡回蕩，“千人交響樂團”的樂手們正在這裡緊張排練。



10月1日晚，慶祝新中國成立70周年聯歡活動將在天安門廣場舉行，“千人交響樂團”和“千人合唱團”將亮相表演。其中，“千人交響樂團”由中央和地方16支交響樂團的1028名樂手組成，主要參與聯歡活動主題表演各章節、煙花表演各波次的伴奏。如此大規模的交響樂團公開展演，在我國尚屬首次。



在排演現場，小提琴聲婉轉優美、大提琴聲渾厚低沉、號聲雄壯嘹亮……一首首膾炙人口的音樂經典依次演奏，美妙的音符在體育館裡流淌。排練間隙，仍有很多樂手在座位上認真地看著曲譜，獨自加練。



參與此次演出的廣州交響樂團小提琴手孟先從美國茱莉亞音樂學院研究生畢業歸國不久。“祖國這幾年發展太快了，機遇非常多。能有幸參加此次演出，我感到非常驕傲，願以自己的努力報效祖國。”



中國愛樂樂團團長李南介紹，本次參加演出的各省區市交響樂團來京前，已經在當地各自進行預排。



本場聯歡活動運行總監、“千人交響樂團”總統籌張樹榮說，這次演出集合了全國各大著名交響樂團的優秀演奏員。“交響樂是世界的語言，此次演出將向世界展現一個更加開放的中國。”他說，“我們已經排演了半年多，當看到、聽到令人震撼的排演效果時，再苦再累也覺得值。”



（來源：新華網）