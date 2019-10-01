陝西、甘肅：將主題教育落細落小落實

中評社北京10月1日電／“我學醫是為了建設祖國。沒有共產黨，就沒有新中國，沒有我們現在的幸福生活。”這是“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”獲得者、92歲的西安交大醫學部教授車錫平日前在與醫學專業的學生黨員交流時，對黨最樸素的理解，也是激勵他一輩子埋首研究神經藥理學的不竭動力。



近日，中共中央、國務院、中央軍委頒發了“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”，西安交大共有214位同志獲此殊榮。這些沉甸甸的紀念章，是國家對中國革命和建設奉獻力量的同志的崇高禮敬，更是巨大的榮譽和精神鼓舞。如何讓紀念章背後的奮鬥故事轉化為廣大師生堅守初心、勇擔使命、奮勇前行的精神力量？西安交大結合正在火熱推進的“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，及時啟動了“紀念章裡話初心”活動。



“我沒有專業背景，工作了8年才讀的研究生，讀書時孩子都3歲了，當時年齡大，自動化知識又不會，就是靠自己一點一點努力學。”西安交大電氣學院姚學玲教授和學生黨員們的分享樸實又真誠。



“紀念章背後的故事，就像一粒粒種子深深地扎根在我們青年人心中，助力我們成長、成材。”西安交大化工學院研究生冀豐偲有感而發。



“這些鮮活的人和事，是交大人愛國奮鬥的生動體現，我們就是要挖掘和總結好榮譽背後的原因和經驗，將他們牢記初心使命的故事講給更多人聽，讓愛國奮鬥的精神更好地指引我們行穩致遠。”西安交大黨委書記張邁曾說。



第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，甘肅省張掖市結合實際，將學習貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話精神同主題教育活動結合起來，充分挖掘和利用張掖獨特的紅色文化資源，發揮紅色文化教育人民、凝聚人心、振奮精神、推動發展的作用，以用好紅色文化資源為抓手，掀起主題教育學習高潮，打牢主題教育思想基礎。

