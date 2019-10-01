鄭守仁：用一生守護三峽大壩

鄭守仁（圖片來源：新華社） 中評社北京10月1日電／“三峽工程是我們水利人共同的孩子，獲得這個榮譽，是黨中央、國務院對三峽工程的肯定，對所有參與建設、維護、運營三峽大壩的人的肯定，感謝大家用行動守護長江，守護三峽。”9月25日，被授予“最美奮鬥者”稱號後，79歲的中國工程院院士、三峽工程總設計師、水利部長江水利委員會原總工程師鄭守仁如是說。



1963年，鄭守仁從華東水利學院河川樞紐及水電站建築專業畢業，分配到長江委工作，從此一生與水利結緣。20世紀七八十年代，鄭守仁主持了烏江渡、葛洲壩工程導截流設計，創造了多個全國第一。



54歲時，鄭守仁迎來了他一生最大的挑戰：擔任長江水利委員會總工程師，作為前方技術總指揮，主持三峽工程設計總成及現場勘測、設計、科研工作。



三峽工程給鄭守仁出了不少難題。1997年大江截流，水深超出一般特大型工程截流水深的兩三倍，而最大的障礙是江底20多米的軟淤沙。水工模型試驗表明，截流戧堤進占過程中重壓會使淤沙擠出，堤頭隨時可能坍塌。為解決好截流施工的這一重大隱患，鄭守仁查閱世界水利施工的文獻，反覆進行模型試驗，創造性地提出“人造江底，深水變淺”的設想，一經實施，大江截流有驚無險。這一設計不僅獲國家優秀設計金獎，其技術成果榮獲國家科技進步一等獎，更躋身1997年世界十大科技成就之列。繼大江截流之後，鄭守仁又帶領團隊在2002年成功攻克三峽導流明渠截流難題。



鄭守仁始終把工程質量看得高於一切。三峽工程重點部位的基礎驗收，他都在現場，對發現的工程質量問題除向各有關單位反覆強調進行處理外，還提出技術處理措施補救，不留隱患。



多年來，鄭守仁主持召開三峽工程現場設計討論會2500多次，形成會議紀要6800多萬字。由他撰寫的現場設計工作簡報500多期，400多萬字，是一部最真實、詳細的三峽工程建設史和備忘錄，為確保三峽工程的設計質量和施工質量奠定了堅實基礎。

