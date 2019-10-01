朱良才：建立卓著功勛的“軍之良才”

朱良才（圖片來源：新華社） 中評社北京10月1日電／湖南省汝城縣城西面約6公里，有一個山清水秀、民風淳樸的小山村——外沙村。村裡有一棟晚清時期的古樸建築。這棟建築便是被譽為“軍之良才”的朱良才將軍的故居。1900年，朱良才出生在這裡，並在此度過了他的童年和少年時代。



朱良才，湖南汝城人，中國人民解放軍著名高級將領。1925年任村農民協會委員。1927年10月加入中國共產黨。1928年1月參加湘南起義，後隨朱德、陳毅到井岡山，編入中國工農紅軍第4軍，任連黨代表、軍部秘書，參加了黃洋界保衛戰等戰鬥。1928年後，歷任營部書記和支隊、師、軍政治委員等職，參加了中央蘇區歷次反“圍剿”。他作戰勇敢，身先士卒，多次親率突擊隊爬城墻、攻堡壘，曾獲二等紅星獎章。



長征中，朱良才任中央革命軍事委員會總衛生部政治委員兼政治部主任，經常親自組織醫療搶救工作。紅一、四方面軍會合後，調紅四方面軍，先後任第31軍政治部主任、第30軍政治部副主任兼組織部部長。



全民族抗日戰爭爆發後，朱良才任八路軍駐蘭州辦事處秘書長，營救了大批革命志士和失散人員。1938年秋，朱良才到晉察冀軍區，先後任第3軍分區政治委員兼政治部主任，晉察冀軍區政治部副主任、主任。在艱苦的戰鬥環境中，他重視部隊思想政治建設和宣傳文化工作，指導開展模範黨支部和殺敵立功運動，及時總結和宣傳“狼牙山五壯士”等先進典型，培養了一批宣傳文化領域的領軍人物，為晉察冀抗日根據地的鞏固和發展作出了重要貢獻。



抗戰勝利後，朱良才協助聶榮臻組建晉察冀軍政幹部學校，任副校長兼副政治委員。1948年5月，他協助葉劍英組建華北軍政大學，任副政治委員兼政治部主任，培養了大批軍政幹部。



在歷次革命戰爭中，朱良才南征北戰，出生入死，為民族獨立與解放建立了卓著功勛。他在作戰中多次負傷，右臂留下了終身殘疾。新中國成立後，他歷任華北軍區副政治委員兼政治部主任、北京軍區政治委員，在軍隊現代化、正規化建設中，繼承和發揚人民軍隊的光榮傳統，維護黨對軍隊的絕對領導，堅持以連隊、支部為基礎，注意總結推廣新經驗，加強部隊政治工作建設。

