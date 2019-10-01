“促轉會”東廠說惹議“監院”通過彈劾張天欽

“監察院”通過彈劾前“促轉會”副主委張天欽，左起“監察委員”高鳳仙、瓦歷斯.貝林、楊美鈴召開記者會說明。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月1日電(記者 洪德諭)“監察院”今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前“促轉會副主委”張天欽，將張移送公務員懲戒委員會。



“監察院”在新聞稿中提到，中評網於去年8月23日報道“中評關注：促轉會推除垢法 劍指侯友宜？”。該篇評論當時也受到其他媒體的重視，提到“中評都是高手，當然知道你在幹嘛”。



張天欽去年遭爆料為民進黨選戰打手，請辭獲准。國民黨、新黨曾先後到“監察院”舉發，要求“監委”主動調查，並盡速糾彈張天欽等相關人員。“監察院”司法及獄政委員會隨後輪派由“監察委員”高鳳仙、楊美鈴展開調查。



“監察院”下午發布新聞稿表示，“促轉會”前副主委張天欽等6人，疑於去年8月24日內部會議中研議操作特定議題，意圖影響新北市市長參選人侯友宜選情，違反公務人員行政中立法”一案，“監察院”於今日審查全數通過並公布“監察委員”高鳳仙、楊美鈴提案彈劾張天欽，全案移送公務員懲戒委員會審理。



“監察院”新聞稿全文如下：



“據訴，促進轉型正義委員會(下稱“促轉會”)前副主委張天欽、前主任秘書許君如、前研究員蕭吉男及曾建元、前副研究員張世岳及吳佩蓉等6人，疑於107年8月24日內部會議中研議操作特定議題，意圖影響新北市市長參選人侯友宜選情，違反公務人員行政中立法”一案，“監察院”於今(1)日審查全數通過並公布“監察委員”高鳳仙、楊美鈴提案彈劾張天欽，全案移送公務員懲戒委員會審理。



“監察委員”高鳳仙、楊美鈴表示，被彈劾人張天欽所涉違失情形如下：



一、被彈劾人張天欽明知促進轉型正義條例雖規定“促轉會”應規劃人事清查處置，但未規定該會要訂人事清查法(除垢法)，該會內部並未討論是否立法，竟於107年8月22日、23日接受媒體訪問時表示：“促轉會”正在討論人事清查法案，先以6到8個月時間進行委外研究，最快明年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者如檢察官、法官或警總等人員進行身分清查與釐清責任等訊息，經寶島聯播網、自由時報、聯合報、中央社等媒體於22日或23日報道，中評網於23日報道“中評關注：促轉會推除垢法 劍指侯友宜？”後，被彈劾人於同月24日邀集前主任秘書許君如等5人開會時表示：聯合報2次打電話向其確認後，隔天就是頭版新聞，中央社是其故意放消息，及寫英文字suspected position(可疑的位子)、protected position(被保護的位子)給該社，中評網報道“促轉會”劍指侯友宜”是因為其寫的英文字，重點不在法官檢察官，而是被保護的位子，跟你有擔任過可疑的位子，中評都是高手，當然就知道你在幹嘛等語。被彈劾人以“促轉會”副主委”及發言人身分，對媒體釋放“促轉會”將制定除垢法之不實訊息，讓人誤以為“促轉會”正規劃研擬除垢法，又引導媒體報道除垢法係劍指當時為新北市長候選人之侯友宜，核有明確違失。



二、被彈劾人於107年8月24日邀集前主任秘書許君如、前研究員蕭吉男及曾建元、前副研究員張世岳及吳佩蓉6人開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞。被彈劾人於會中表示：侯友宜說鄭南榕案件他是去救援、問心無愧，是轉型正義最惡劣的例子，如果沒有炒作很可惜，不直接講，間接影射的話最可怕、殺傷力最強。我不接受黃主委定調走南非的和解不走德國的究責，絕對會把他翻案。不管是侯友宜涉及的，我們就提前引爆，我絕對是戴著鋼盔上了。我們準備例子，民進黨“立委”每人餵威權題，讓議會變成一個promotional的，“促轉會”、內政委員、“中選會”都會燒的。我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼等語。許君如表示：有投票權就那8個人，我們的開議期間要有委員要當側翼，他們是最有力的側翼等語。張世岳表示：現在還有選舉考量，所以用字一定更辛辣等語。蕭吉男表示：投侯友宜一票就等於投汙垢一票，講侯友宜，引蛇出洞，現在是引垢出洞。除垢一定要有拖把，搞不好有人送你好神拖，我給你一個點子，包括侯友宜是不是汙垢，你要作秀就送拖把給我，我知道下禮拜他們要登記(市長、議員及里長登記參選)，各地方選委會就有人想要用這個東西來做個點。我們現在正義是一隻腳奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠等語。被彈劾人身為“促轉會”副主委”，為推動除垢法，竟意圖以新北市市長候選人侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，是除垢法的汙垢，要蕭吉男等人準備相關案例，用間接影射手法，對民進黨“立委”餵威權題，以民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在“促轉會”、“立法院”、“中選會”中燃燒，並謔稱“促轉會”由西廠升格變為東廠，不僅違反“促轉會”委員應超出黨派以外依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動之規定，而且重創“促轉會”之聲譽，讓“促轉會”能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，核有重大違失。“促轉會”及“行政院”之調查報告亦為相同之認定，均認被彈劾人嚴重損害“促轉會”的公信力，不利轉型正義之推動，極為不當。



“監察委員”高鳳仙、楊美鈴指出，被彈劾人所為，違反公務員服務法第1條、促轉條例第12條第2項(“促轉會”委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動)及行政中立法第3條(公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民)等規定，構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，依法提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審理依法懲戒。