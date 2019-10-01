雅萬高鐵項目完成首榀箱梁架設

中評社北京10月1日電／9月30日，印度尼西亞雅萬高鐵全線首榀箱梁在位於雅加達的項目1號梁廠附近成功架設，標誌著雅萬高鐵建設又邁出關鍵一步，為後續工作奠定堅實基礎。



當天，印尼國有企業部長莉尼、西爪哇省省長利德萬、中國駐印尼大使肖千和工程建設者代表等數百人出席架梁儀式並觀看了首榀箱梁架設全過程。記者在現場看到，雅萬高鐵1號梁場內整齊存放著幾乎擺滿整個梁廠的數十榀箱梁，最引人注目的是被提樑機起吊就位，等待架設的箱梁。隨著與會嘉賓共同按下架梁啟動按鈕，長32米、高2.8米，重達720噸的箱梁被精確地架設在1號梁場附近的686號和687號橋墩上。雅萬高鐵全線首榀箱梁架設完畢後，現場沉浸在一片喜悅的氣氛中。



據介紹，本次架梁及1號梁場建設由中國鐵路聯合體中國電建印尼雅萬高鐵項目部承擔，1號梁場主要負責雅萬高鐵正線42公里1017榀箱梁的預制、提運、架設任務等。梁場占地面積300畝，箱梁最大月生產能力120榀。



雅萬高鐵項目由中印尼兩國元首親自確認和直接推動，已成為新時代中印尼兩國發展戰略對接和共建“一帶一路”的旗艦項目。在參建的中印尼雙方企業攜手努力下，雅萬高鐵建設捷報頻傳。今年3月，項目1號隧道盾構機安裝調試完成，全線首條隧道瓦利尼隧道5月成功貫通、首座連續梁上周順利合龍、全線首個梁廠和最大梁廠近期分別通過中鐵檢驗認證中心有限公司認證，具備了批量生產箱梁的能力，為雅萬高鐵建設全面提速打下堅實基礎。



莉尼在架梁儀式上動情地說：“對我個人和為雅萬高鐵建設付出極大心血的兩國建設者而言，此刻是幸福而又珍貴的。項目參建各方都想方設法使大家相信印尼可以修建高鐵，我必須向中方團隊表示感謝，中方團隊一直相信我們的合作會越來越好。如果沒有這種互信，我們無法走到今天這一步。這是印尼的歷史性時刻，希望這能給印尼人民尤其是印尼年輕一代以鼓舞，表明印尼是有能力做到的。在我身後是高鐵的橋梁，下部結構由印尼國有建設公司完成，箱梁則是中國水電生產的，這是雙方良好合作的範本，這種合作能給我們帶來互利共贏。對於修建高鐵，我們需要學習的地方有很多，很高興能和中企合作，因為中國高鐵總里程居世界第一位。我非常感激中方給我們提供的技術轉讓，使我們的人民有機會學習中國高鐵技術，讓印尼得以更加進步，雅萬高鐵是我們共同的驕傲，祝願雅萬高鐵順利建成。”

