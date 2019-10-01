70年減少水土流失相當兩個黑龍江

中評社北京10月1日電／由於自然和歷史的原因，新中國成立之初，我國水土流失問題十分突出。70年來，黨和政府高度重視水土流失防治工作，組織開展了大規模的治山治水，繪就了一幅幅綠水青山的美麗畫卷。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態文明建設，我國水土流失防治步入快車道，取得了顯著成就。70年，我國水土流失實現了面積由“增”到“減”、強度由“高”到“低”的歷史性轉變，四分之一水土流失面積得到根治。



控增減存，兩手發力“根治”水土流失



兩組數據勾勒出我國水土流失情況的變化：



第一組，70年來，我國水土流失面積從367萬平方公里減少到274萬平方公里，減少了93萬平方公里，減幅達25.3%，相當於減少了兩個黑龍江省那麼大面積的水土流失。強度以上的水土流失面積從103萬平方公里減少到58萬平方公里，減少了45萬平方公里，減幅達43.7%。當前水土流失強度以中輕度為主，水土流失嚴重的狀況從根本上得到了扭轉。



第二組，黨的十八大以來，成效更為明顯。我國水土流失面積減少了21.2萬平方公里，相當於一個湖南省的面積，年均減幅1%，是十八大前年均減幅的3.3倍。



總結70年來水土流失防治取得顯著成效的經驗，一是控增量，二是減存量。



在控增量方面，通過預防保護解決了“增”的問題。我國水土流失問題的形成和加劇，有自然地理原因，也有幾千年來的人的不合理活動的因素。控制住人為增量，對於治理水土流失事半功倍。

