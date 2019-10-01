發改委：特色小鎮命名不得“洋名化”

中評社北京10月1日電／記者從國家發改委網站獲悉，針對十三屆人大二次會議關於“特色小鎮命名規範化”的建議，國家發改委在答覆時表示，未來將由市縣區人民政府負責各級名單中特色小鎮的創建、發展和規範工作，以發展特色產業為核心，不能以行政建制鎮和房地產項目命名，也不能出現“洋名化”等問題。



今年共419個特色小鎮被“淘汰”



據了解，目前開展特色小鎮命名或創建工作的主要有三個部門，住房城鄉建設部認定了兩批共403個全國特色小城鎮，體育總局確定了96個全國運動休閑特色小鎮，其中已淘汰整改34個，保留62個，國家林草局確定了國家森林小鎮試點共50個。同時，一些地區也開展了省級特色小鎮創建工作。



近年來，特色小鎮類項目十分火熱，一度成為了“風潮”。記者走訪部分特色小鎮項目所在地時，卻發現一些項目早已荒廢，其運營時長僅1至2年。在占用大量土地的同時，部分項目還存在拖欠入駐商家協議金、村民土地租金的連鎖問題。



針對特色小鎮建設出現的風險苗頭，國家發改委在答覆中表示，已先後出台多個引導性和糾偏性文件，要求各方面對照要求開展規範糾偏。在今年4月舉行的全國特色小鎮現場經驗交流會上，除了進行16個全國特色小鎮典型經驗的推廣，還公布了對419個特色小鎮的淘汰整改。



長期投資、特色產業是“核心”

