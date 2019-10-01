陳淞山：一對一蔡篤定大贏　柯是最大變數

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美麗島電子報日前公布最新2020民調結果顯示，蔡英文支持度50.7%，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜支持度30%。綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山今天在美麗島電子報發表評論表示，蔡英文的支持度幾乎已經撐破了天花板，韓國瑜完全處於無法招架的地步。倘若明年大選之前，台灣的政治情勢發展若沒有劇烈的大幅度變化時，蔡英文幾乎已經可以篤定大敗韓國瑜，順利連任。



陳淞山指出，從民調結果來看，台北市長柯文哲倘若加⼊戰局，在中間與年輕選民當中幾乎可以大約瓜分蔡英文近一半的選票基礎，更可證明柯文哲的參選的確對蔡英文有相當大的政治破壞力。所以，直到11月22⽇2020大選政黨推薦截止登記之前，柯文哲是否可能拿到親民黨的參選2020門票？郭柯王的可能政治合作或結盟到底會有何發展與變化？以及香港反送中抗爭局面會如何地發展？甚至，兩岸關係發展問題會有如何可能的變化？應該是這場台灣大選相當重要的觀察重點所在。



陳淞山表示，在兩岸關係與“國安”問題或經濟問題對2020大選的支持度影響上，“國安”問題是遠遠超過經濟問題。這也就是為什麼以香港反送中抗爭議題為“導火線”或“關鍵因素”的兩岸關係問題上，韓國瑜的民調聲勢會不斷地大幅滑落，而蔡英文反而像“撿到槍”、“撿到原子彈”一樣，漲到了撐破天花板的神奇。



陳淞山說，在目前台灣大環境的政治氛圍情況下，所謂的“兩岸議題”對蔡英文幾乎沒有任何的影響或衝擊，縱使對“有利於”韓國瑜的“事件”發生了，恐怕韓國瑜也很難在一對一的“總統”賽局當中占有真正的政治優勢，這是從這個民調結果大致可以推論出來的另人比較感到意外的政治現象。



陳淞山表示，台灣2020大選倘若是一對一的“韓蔡對決”局面發展，蔡英文的勝算應該是相當地高，而也許可能打破這個政治局面的關鍵問題已經不是“兩岸議題”的變化與發展，剩下的就是柯文哲會不會與能不能參選2020的“政治變數”了，當然，這也會對“立法院”會不會產生“三黨不過半”情形加以直接牽動，這就看未來政治局勢的變化了。