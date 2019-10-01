群眾遊行總導演：流動的史詩喚起70年集體記憶

中評社北京10月1日電／當綠燈亮起時，600輛自行車潮水般駛過天安門，出現在國慶群眾遊行方陣中的這一幕，也曾是很多紀錄片中的經典場景。



群眾遊行總導演、北京師範大學藝術與傳媒學院副院長肖向榮說，似曾相識的場景就在於喚起觀眾對祖國70年變遷的感同身受。



肖向榮說，群眾遊行整體設計是以敘事性和主題性相結合來進行表達，導演組協同36個方陣、70組彩車、10萬餘群眾，在通過天安門廣場、長安街的時候，形成一幅流動的史詩，彰顯中華人民共和國篳路藍縷到今天繁榮富強這70年的偉大征程。



這部流動的史詩由3個情境式行進組成，它是連接整個70年歷史壯美畫卷的轉折點。在肖向榮看來，這樣的設計能勾起人們很多共同記憶。



600輛自行車方陣承載了導演組力圖喚醒觀眾對改革開放初期記憶的努力。肖向榮說，上世紀80年代初期，很多家庭唯一的“大件”就是自行車，尤其是自行車潮在長安街的流動是很多人對那個年代的深刻記憶。自行車駛過時，還伴隨著上世紀80年代初期在年輕人中留下的集體舞，合唱隊唱起了那個年代的青春圓舞曲。



“當自行車鈴聲響起時，一定會喚起80年代年輕人的集體記憶，”肖向榮說，那個時代，年輕人可以參加高考了，農民可以聯產承包了，大家都在追求自己的夢想。



類似的集體記憶在群眾遊行中比比皆是，比如眾志成城的細節喚醒觀眾有關汶川大地震時中國人不可戰勝的精神。肖向榮說，在新時代，除了一些大事件之外，一些重大理念也被呈現出來。比如在表達青山綠水時，青山不僅僅是一個一個唯美的好看的綠色體，更重要的是要解讀總書記的“綠水青山就是金山銀山”理念，要表達綠水青山所帶來的生態文明理念。



記憶中還有致敬，肖向榮說，遊行隊伍中設計了兩個超級大的車隊，其中一個大型車隊就是致敬車隊，彰顯對共和國先輩們的敬意。



（來源：中國青年報）