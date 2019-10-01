金正恩向習近平致賀電，祝賀新中國成立70周年

中評社北京10月1日電／10月1日，朝鮮勞動黨委員長、朝鮮國務委員會委員長金正恩向中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平致電，祝賀中華人民共和國成立70周年。朝中社報道稱，在賀電中，金正恩向習總書記並通過習總書記向中國共產黨和中華人民共和國政府以及全體中國人民致以最熱烈的祝賀和親切的問候。金正恩還強調與習總書記多次會晤達成的重要共識精神，表示朝中友好合作關係將“順應新時代要求和兩國人民的共同心願”，充滿活力地日益發展。



以下是賀電全文：



尊敬的總書記同志，



值此中華人民共和國成立70周年之際，我以朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府以及朝鮮人民的名義，向總書記同志並通過總書記同志向中國共產黨和中華人民共和國政府以及全體中國人民致以最熱烈的祝賀和親切的問候。



浴血的中國革命的寶貴勝利果實——中華人民共和國的成立，是在開拓中國人民的命運中開啟新紀元的重大歷史事件。



70年來，勤勞智慧的中國人民在中國共產黨的偉大領導下頑強奮鬥，戰勝歷史的種種挑戰和考驗，在中華大地上迎來了世紀性轉變，中華人民共和國的綜合國力和國際權威空前加強。



尤其，中國共產黨第十八次全國代表大會召開以來，在以總書記同志為核心的中國共產黨的周圍團結一致，在小康社會建設中取得決定性勝利，向社會主義現代化強國建設的更高目標奮勇前進。



中華人民共和國走過的莊嚴的鬥爭歷史清楚地證實，社會主義就是中國人民最正確而必然的選擇，中國共產黨的領導是能使中國人民不為任何狂飈所動搖，一直走勝利一條路的根本因素。

