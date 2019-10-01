吳釗燮稱日代表大哥哥遭批　蘇貞昌力挺

蘇貞昌與“外交部長”吳釗燮在“立法院”接受質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月1日電（記者 倪鴻祥）親民黨“立委”陳怡潔今天下午在“立法院”院會質疑“外交部長”吳釗燮上周頒“特種外交獎章”給10月將離任的“日本台灣交流協會”台北事務所代表沼田幹夫，獎牌上寫有“我最敬愛的大哥哥”是媚日、自降國格。吳釗燮否認，強調那是私人給的獎章。



蘇貞昌力挺吳釗燮表示，政府公開的儀式是一個勳章，但私下送的不算政府的，外交在公的場合要很嚴謹，私的場合要看怎麼去聯繫感情，私下建立好友誼其實非常不簡單。



“立法院”院會下午針對蘇貞昌施政報告進行質詢，吳釗燮等“內閣”官員列席。親民黨“立委”陳怡潔質疑吳釗燮以外長身份頒“大哥哥” 的“特種外交獎牌”是媚日、不適格。



陳怡潔質疑，吳贈的紀念牌上面以“外交部長”為名義，如果是私人交情，要寫“多親愛哥哥”等如何如何諂媚，大家都沒意見，但吳用外長名義，外界都認為這是自降國格，媚日行為。



吳釗燮否認自降國格、也否認媚日，指稱那只是一個私底下給的紀念牌，因為他私下與沼田幹夫非常好，所以非常感謝沼田對台日關係的貢獻。



陳怡潔進一步質疑，當日本獲知“禁止核災食品來台”的公投通過後，日本公開放話說台灣別想加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），請問外長要如何說服日本加入日本主導的CPTPP？台灣加入是否有望？



吳釗燮說，日本態度仍是歡迎爭取加入CPTPP，至於公民投票結果會在法律上做拘束，在公投有效的期間，不會拿開放核食去交換加入CPTPP。

