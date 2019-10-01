沈富雄：國民黨如鐵達尼　兩大老爭兩位置

沈富雄表示，政治是豺狼們的殺戮戰場。（照片：沈富雄臉書） 中評社台北10月1日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近來民調不斷下滑。民進黨前“立委”沈富雄今天在臉書發文表示，國民黨目前正像駛向冰山的鐵達尼，最後100天不是全然無救，但卻無人願意出手，最令他震驚的是，竟然在31位大老中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置：黨主席與“立法院長”，對他們來說，沉船不當一回事，個人名利才重要。



沈富雄說，目前檯面上與2020大選有關而尚存活的人物中，沒有一個不是大壞蛋，最可惡的是，這些大壞蛋已經是經過精心彩繪的彩蛋，為了選票，滿口仁義道德，好話說盡，利益盤算做絶，仔細檢視，沒有一匹不是披著羊皮的豺狼。就短線而言，他為台灣感到悲哀，但就歷史長河而言，這些大壞蛋們的把戲何足掛齒，他這個天生的大傻瓜也該放下了。



以下為沈富雄臉書全文：



政治是豺狼們的殺戮戰場



超過一年的近身觀察及部分參與，我做了如下淒厲的結論：



政治是大壞蛋專屬的公營事業，



政壇是披著羊皮外衣的豺狼們的殺戮戰場。



今天在政壇上能夠翻雲覆雨的政客，必須有本事製造大聲量，能夠製造大聲量的大抵是大壞蛋，小壞蛋只能製造小聲量，不足成大事，而好人不屑也沒有能力製造大聲量。所以，政治是大壞蛋們專屬的公營事業。



國民黨目前正像駛向冰山的鐵達尼，最後100天不是全然無救，但卻無人願意出手，最令我震驚的是竟然是有人正在盤算沉船後個人的出處！31位大老的連署曾令郭董不爽，我卻認為他反應過度，因為我把他們比喻成沉船前甲板上的弦樂團，必須拉弓到最後一刻，沒想到，我錯了，這31人中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置：黨主席與“立法院長”，而且不只於停在構想階段，甚至已經頻頻出手、吃相難看再加不堪，誰說覆巢之下無完卵，對他們來說，沉船不當一回事，個人名利才重要。



目前檯面上與2020大選有關而尚存活的人物中，沒有一個不是大壞蛋，最可惡的是，這些大壞蛋已經是經過精心彩繪的彩蛋，為了選票，滿口仁義道德，好話說盡，利益盤算做絶，仔細檢視，沒有一匹不是披著羊皮的豺狼。



就短線而言，我為台灣感到悲哀，但就歷史長河而言，這些大壞蛋們的把戲何足掛齒，我這個天生的大傻瓜也該放下了。



P.S.我的朋友告訴我，其實上面所說的，普羅大眾老早都已知道，只有我這個大傻瓜是最後一個知道的。