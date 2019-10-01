慶祝中波建交70周年音樂會在波蘭舉行

中評社北京10月1日電／中國駐波蘭使館與波蘭社會組織“波蘭家園”30日在華沙瓦津基公園橘園劇場聯合舉辦音樂會，共慶中華人民共和國70周年華誕和中波建交70周年。中國駐波蘭大使劉光源、波前參議長帕斯圖夏克、“波蘭家園”主席德拉甘等300名嘉賓出席。



劉光源大使在致辭中表示，中波建交70年來，兩國始終秉承相互尊重、平等相待的交往原則，不斷增進了解、加強互信；始終秉持開放協同、互利共贏的合作精神，開拓進取，推動務實合作加速發展；始終遵循交融互鑒、和諧共生的文明之路，密切人文交流，強化民心相通。當前，世界正處於百年未有之大變局，中波關係進入全面戰略夥伴關係的新時代，面臨著前所未有的機遇，孕育著無限合作空間和潛力。中方願同以“波蘭家園”為代表的波方各界攜手努力，共譜中波友誼新篇章，進一步造福兩國人民。



波蘭前參議長帕斯圖夏克和“波蘭家園”主席德拉甘對新中國成立70周年暨波中建交70周年表達誠摯祝賀，盛贊中華人民共和國成立70年來所取得的偉大成就，為波中友好合作持續深入發展感到欣慰，對兩國關係未來發展前景充滿信心，表示“波蘭家園”將堅持推動兩國人民相互了解和友好，繼續為增進波中友誼作出不懈努力。



來自華沙理工大學的合唱團為來賓獻唱多首波中名曲，現場氣氛熱烈，美妙動聽的歌聲贏得來賓陣陣掌聲。音樂會在《我愛你中國》的合唱中圓滿落下帷幕。



（來源：人民網－國際頻道）