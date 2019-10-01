領導指揮方隊首亮相！將軍數量乃歷年之最

領導指揮方隊（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（林艶 李娜）在慶祝新中國成立70周年閱兵式中首次亮相的“領導指揮方隊”，五大戰區主要指揮員首次悉數亮相。不僅是國慶70周年參閱方隊中將軍人數最多的方隊，也創造了歷年單個方隊將軍數量之最，方隊中有27名將軍。



這支方隊的人員從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組，體現領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點。方隊參閱352人來自全軍24個大單位，最大的59歲，最小的24歲，共有將軍、大校、上校、中校、少校和上尉14個排面，陸、海、空、火箭軍和武警部隊各呈5路縱隊。



值得關注的是，領導指揮方隊右領隊姜國平少將為《戰狼2》指揮員丁海峰的人物原型，現任北部戰區副司令員姜國平曾執行海軍第19批護航編隊任務，是也門撤僑任務編隊指揮員，曾在12天時間裡，指揮海軍艦艇從戰火紛飛的也門安全撤離了897名中外公民。左領隊陳作鬆少將，曾任空軍新調整組建的拉薩基地政委；方隊長馬立新少將，曾被樹立為海軍部隊唯一的“首屆全軍青年愛軍精武標兵”。



此外，這個方隊裡的大多數中高級指揮員都歷經多個崗位和重大軍事任務的洗禮。宋波是武警黑龍江總隊副司令員，長期在帶兵一線，曾在1998年松花江抗洪搶險任務中帶領42名隊員營救了751名受困群眾，並因此獲得抗洪搶險勇士榮譽稱號。在五十年、六十年國慶大閱兵中，作為全軍英模代表在天安門觀禮台觀看閱兵。



據了解，領導指揮方隊是我軍閱兵史上第一支由軍委機關、五大戰區、各軍種和武警部隊抽組指揮人員組成的方隊，展現著軍委管總、戰區主戰、軍種主建的改革強軍新格局，標誌著我軍聯合作戰體系實現了整體性重塑重構。

