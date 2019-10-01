“海外漢語教學中的書法教育”　培訓在布魯塞爾舉行

中評社北京10月1日電／為慶祝中華人民共和國成立70周年，比利時法語布魯塞爾自由大學孔子學院28日至29日舉辦“海外漢語教學中的書法教育” 專題培訓，為當地漢語教師更好地在教學中進行書法教育提供了一次難得的學習機會。



上海交大文創學院中國書法文化國際傳播研究所所長周斌教授受邀作為本次培訓的專家。來自比利時一些大學、中學和漢語培訓機構的的漢語教師參加了培訓。孔子學院中方院長陸曉紅表示，該院經常舉辦漢語教師培訓項目，這些針對性很強的專題培訓很受當地漢語教師的歡迎。



來自新魯汶大學的漢語教師帕特裡西婭·吉奧特（中文名：普泉熙）深有感觸地說，講座深入淺出，形象生動，從中不僅快速學到了書法教學的要領，而且對書法藝術所蘊含的哲理有了更深入的了解。這次培訓對她的漢語教學工作很有幫助，她將在以後的教學中引導學生了解書法的獨特魅力。



在講座現場還舉辦了“風調雨順”二十四節氣書法文化展，供學員觀摩。展覽展出了第八任聯合國秘書長潘基文和教育書畫協會高等書法教育分會成員作品25件。潘基文所寫的大篆“春”字以及分會主席、清華大學教授言恭達先生所寫的小篆“立春”、“雨水”引起了參觀者的極大興趣，他們紛紛拍照留念。



潘基文為此次展覽專門發來賀信，他說，相信通過書法這種美麗的線條，能夠加深各族人民之間的相互欣賞、相互理解，為世界和平架起友誼的橋梁。在周斌的指導下，學員們紛紛體驗書法藝術，在燈籠上書寫篆書“福”字。



布魯塞爾繼續教育中心中文教師姜寧帶著自己的學生前來觀摩體驗書法藝術，她說，她和學生們大開眼界，通過觀展和體驗對中國古代氣象文化與書法藝術的博大精深有了更深切的體會。



（來源：人民網－國際頻道）