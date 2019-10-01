中國駐俄使館舉行中俄建交70周年招待會

中評社北京10月1日電／當地時間30日晚，中國駐俄羅斯大使張漢輝在使館隆重舉行慶祝中華人民共和國成立70周年暨中俄建交70周年招待會。中國駐俄大使張漢輝、俄國家杜馬（議會下院）第一副主席、俄中友好協會主席梅利尼科夫分別致辭。俄國家杜馬第一副主席茹科夫、國家杜馬副主席涅韋羅夫、俄聯邦委員會（議會上院）副主席烏馬漢諾夫、俄共產黨中央委員會主席久加諾夫、俄軍副總參謀長利依納中將、俄軍前總參謀長馬卡羅夫大將、俄總統辦公廳對外政策局局長涅韋羅夫、俄遠東和北極發展部部長科茲洛夫、外交部副部長莫爾古洛夫、交通部副部長茨韋特科夫、體育部副部長科西洛夫、財政部副部長莫伊謝耶夫、內務部副部長祖博夫，以及俄總統辦公廳、政府辦公廳、聯邦委員會、國家杜馬、各大部委、總局、政黨和企業界、學術界、新聞界、各國駐俄使節、中資機構和華僑華人、留學生代表約1500人出席。



招待會在中俄兩國國歌聲中拉開帷幕。張漢輝大使在致辭中首先代表駐俄使館向旅俄同胞、中資機構和留學生代表致以節日的問候。張漢輝大使表示，新中國成立70年來，中國共產黨團結帶領全體中國人民頑強拼搏，實現了中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟結構不斷優化，人民幸福感不斷增強，對世界發展的貢獻也越來越大。2018年，中國國內生產總值達到13.6萬億美元，占世界經濟總量比重達16%，對世界經濟增長貢獻率近30%。中國成為首個實現聯合國減貧目標的發展中國家，先後參加30項聯合國維和行動，是安理會五個常任理事國中派出維和人員最多的國家。習近平主席提出共建“一帶一路”、構建人類命運共同體，為完善全球治理提出了“中國方案”。在實現中華民族偉大復興的逐夢路上，中國人民願為建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界作出更大貢獻。



張漢輝大使強調，今年是中俄建交70周年，兩國探索出了一條“對話不對抗、結伴不結盟”的國與國交往新路。近年來，在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄關係在高水平運行，處於歷史最好時期，兩國雙邊貿易額正從1000億美元向2000億美元邁進。中俄政治互信日益鞏固，務實合作成果豐碩，人文交流深入民心，發展戰略全面對接，國際協作不斷密切，為構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立了典範。今年6月，習近平主席和普京總統宣布中俄全面戰略協作夥伴關係進入新時代，為兩國關係在高水平上實現更大發展指明了方向。在中俄建交70周年和兩國關係進入新時代之際擔任中國駐俄大使，我深感使命光榮，責任重大。到任以來，我充分感受到俄政府、議會、外交部等部門對中俄關係的高度重視及對我本人和使館工作的大力支持。我願同各位朋友一道，履職盡責，殫精竭慮，全力落實習近平主席和普京總統達成的各項重要共識，全面推進兩國發展戰略對接和利益融合不斷取得新成果，為實現中俄攜手發展振興作出應有貢獻。

