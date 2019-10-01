中國駐布里斯班總領館舉行慶國慶招待會

中評社北京10月1日電／近日，中國駐布里斯班總領館舉行慶祝中華人民共和國成立70周年招待會，中國駐布里斯班總領事徐傑、昆士蘭州州長白樂琪、工黨聯邦議員佩瑞特、州農業部長代表麥肯塔、州大法官穆林斯及昆士蘭州各界人士和中資機構、留學生、華僑華人代表等400餘人出席活動。



徐傑在致辭中表示，70年來，中國從落後的農業國發展成為世界第二大經濟體，第一大工業國、第一大貨物貿易國。中國同世界的關係也發生了歷史性變化，對全球的繁榮與穩定做出了重要貢獻。中國積極參與全球化進程，已成為130多個國家和地區的最大貿易夥伴，對世界經濟增長的貢獻率多年超過30%以上，是世界經濟增長的動力源和穩定器。



徐傑強調，中國發展取得的成就表明，中國特色社會主義道路是一條符合中國國情、順應時代要求的發展道路。堅持改革開放是中國發展進步的必由之路，中國改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。堅持走和平發展的道路是符合時代潮流和中國根本利益的戰略抉擇，中國將通過爭取和平國際環境發展自己，又以自身發展維護和促進世界和平。



徐傑稱，中國和澳大利亞同為亞太地區重要國家，一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益。希望澳方與中方相向而行，推動中澳關係沿著正確的軌道向前發展。中昆關係是中澳全面戰略夥伴關係的重要組成部分，多年來，在雙方共同努力下，中昆關係繼續保持良好發展勢頭，經貿、科技、教育、旅遊等領域務實合作不斷深化，地方交往、人文交流日趨活躍，中昆合作互惠互利，前景廣闊。



徐傑指出，新中國所取得的巨大成就，是包括廣大海外華僑華人在內的全體中華兒女共同奮鬥的結果。在昆華僑華人秉持中華民族勤勞善良的傳統美德，為昆州經濟社會發展、促進中澳、中昆人民間友好交往做出了重要貢獻。希望華僑華人繼續續關心和支持祖（籍）國建設，發揮好連接中澳、中昆的橋梁紐帶作用。



昆士蘭州州長白樂琪代表昆州政府對新中國成立70周年表示祝賀。她指出，中國是昆州重要合作夥伴，昆中友誼歷史悠久，雙方在經貿、科技、衛生、教育、文化、旅遊等各領域合作富有成效，中國是昆州最大的出口目的地國和國際遊客來源國，也是重要的投資來源國，這為雙方人民帶來了巨大的好處。

