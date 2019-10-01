粉專聲量看政治：韓高度負面　蔡持盈保泰

聲量看政治臉書粉絲專頁分析政治人物的網路聲量。（照片：聲量看政治臉書粉絲專頁） 中評社台北10月1日電／針對2020大選政治人物的網路聲量，“聲量看政治”臉書粉絲專頁今天發文分析表示，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的粉專臉書聲量，是目前檯面上所有政治人物起伏最大，最有趣也最值得研究的，全台灣目前也只有柯文哲遇到16萬掉粉。而中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜無論在臉書或新聞聲量，就是一直持續維持在高度的負面聲量，沒什麼好分析的？蔡英文的聲量則是持盈保泰，目前就是看韓國瑜不斷自爆、香港情勢不斷探底、郭台銘與柯文哲要選不選，以至於蔡英文只要獨善其身，可保聲量穩定高檔。



以下為聲量看政治粉絲頁全文：



寫了讚數，被罵讚數有什麼好分析



只能說：



1.柯文哲的粉專臉書聲量，是目前檯面上所有政治人物起伏最大，最有趣也最值得研究的。



2.一般而言，粉絲數確實不是聲量重點，但是卻是最顯而易見的標的，也是網友最常見的抵制手法（Youtuber、各型網紅、娛樂圈藝人都遇過），一個人的支持度可從這裡窺見一二。



3.全台灣目前只有柯文哲遇到16萬掉粉。



4.他是台北市長，他可能參選“總統”（柯媽媽、陳佩琪說的，還去擲杯，城隍爺說好）。



5.是說除了讚數以外，無論是臉書或新聞聲量我都有分析。



6.蔡英文我2017年分析過，蔣萬安與林靜儀，以及時代力量在2017的勞基法爭議我都分析過；余筱萍與吳沛憶的議員初選之爭我分析過；公視台語台之亂我分析過。最近柯文哲真的值得分析，不然我要分析誰？



7.比起柯文哲，韓國瑜無論在臉書或新聞聲量，就是一直持續維持在高度的負面聲量，有什麼好分析的？但他維持高度負面聲量，臉書粉絲卻沒有大掉粉，雖然有趣，但是如果深究，阿就是死忠韓粉阿，當然不會掉，但是也沒有大漲阿。



8.卻被論文問題纏身。這場選舉目前就是看韓國瑜不斷自爆、香港情勢不斷探底、郭台銘與柯文哲要選不選，以至於蔡英文只要獨善其身，可保聲量穩定高檔。然而，問題在於論文事件處理不夠明快，以至於論文問題成為持續性的騷擾。



9.這個粉專一直就是試作，沒有團隊，主寫就亞典波羅一個，實在感謝媒體報道。或許，歸功在新聞價值的選擇吧？有新聞價值，媒體才會報道，不是嗎？這個粉專的分析又不是每篇都很紅。



10.看圖說故事會不會？我所利用的聲量分析工具，都是公開的，大家想寫都可以自己寫，但我自己寫分析的原則：a.狂掉粉不會寫粉絲爆量增加 b.聲量跌不會寫聲量衝破天際。分析圖是什麼就說什麼。



圖片：綠色為蔡英文、藍色為韓國瑜、橘色為柯文哲、紅色為郭台銘、紫色為王金平。方法：截取google網頁。