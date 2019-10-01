9月PMI超預期回升　中國製造業表現令人驚喜

中評社北京10月1日電／外媒稱，隨著生產和需求雙雙回升至擴張區間，中國9月官方製造業採購經理指數（PMI）升至五個月新高。其中新訂單指數五個月來首次擴張，大型企業PMI明顯改善，對製造業景氣拉動較大。



據路透社9月30日報道，中國國家統計局和中國物流與採購聯合會9月30日聯合公布，9月官方製造業PMI上升至49.8。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示：“整體景氣較上月有所改善。”



他指出，9月生產需求雙雙擴張，新訂單指數為50.5，自5月份以來首次升至擴張區間；外貿狀況有所改善，新出口訂單指數為48.2，環比回升1.0，進口指數為47.1，環比回升0.4；高技術製造業持續擴張。



此外，大中小型企業景氣出現不同程度回升，大型企業PMI為50.8，比上月上升0.4，對製造業景氣回升的拉動作用突出，中、小型企業PMI分別為48.6和48.8，分別回升0.4和0.2。從生產情況看，大、中、小型企業生產指數環比均有所上升，本月全部位於擴張區間。而且，企業信心有所增強，隨著一系列扶持實體經濟發展的政策措施相繼落地，製造業企業生產經營活動預期指數升至第三季度高點。



國家統計局還公布，9月綜合PMI產出指數為53.1，比上月上升0.1。趙慶河稱，這顯示中國企業生產運營總體平穩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.3和53.7。



同日公布的9月財新製造業PMI亦出現反彈，從上月的50.4升至51.4。