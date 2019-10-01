“00後”首次走上閱兵場　新一代水兵接受檢閱

領隊是周名貴少將、梁旭少將（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君 李娜）慶祝新中國成立70周年閱兵式上，海軍方隊受閱隊員身著潔白水兵服，步伐有力、整齊劃一，像是潔白的浪花在大海中奔騰，彰顯出海軍官兵一往無前的風采。



海軍方隊隊員近一半是“00後”，這也是00後群體首次走上閱兵場，可謂是閱兵場是最年輕的隊伍，平均年齡20.4歲。而人民海軍剛剛度過70歲生日，已經發展為兵種齊全的現代化戰略性軍種。



領隊是周名貴少將、梁旭少將。海軍方隊以海軍潛艇學院為主體組建，受領任務後，學院從2018年入伍的新兵中挑選人員組建受閱隊伍，最終形成政治素質過硬、軍姿隊列亮麗的青春方陣。



作為人民海軍的新生代，他們在閱兵場上為夢想和榮譽拼搏著。從沿岸近海到遠海大洋，從第一艘國產航母、大型驅逐艦下水到殲－15艦載戰鬥機交付使用，從新型戰鬥機、預警機、反潛巡邏機整建制改裝到新型導彈、魚雷實現戰鬥部署，人民海軍逐步發展成為五大兵種齊全、核常兼備的戰略性軍種。從南海島礁建設到海上維權，從遠海聯合訓練到亞丁灣護航，海軍各項建設更加符合強軍興軍時代主題，發展戰略更加契合大國崛起進程，兵力運用更加適應國家安全發展利益需求，呈現出前所未有的生機和活力。

