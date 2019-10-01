批韓將被鍘？李正皓：國民黨現在像國瑜黨

李正皓接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨青年團草協聯盟發起人、前青年團總團長李正皓，因多次上節目公開批評國民黨2020參選人韓國瑜相關策略作為，被點名是黨內開鍘對象，國民黨中和區黨部今天下午召開考紀會議，決定是否建議黨紀處分李正皓。李在參加會議後表示，考紀委員還需要再討論，因此對他要用何種黨紀處分暫時未有結果，可能是警告、停權或開除，但他強調，如果真被開除黨籍，那不是國民黨開除他，是國瑜黨開除他。



李正皓說，國民黨絕不是一言堂，他七年前加入就不是，但現在比較像國瑜黨，考紀委員會討論出結果。



國民黨中和區黨部近來因接獲黨內許多檢舉，以李正皓這段日子以來對韓國瑜“多有指教”為由，決定召開考紀會議調查、釐清。



李正皓在會後表示，今天的會議上，考紀委員多針對他在媒體上對韓國瑜評論，希望他說明原因，過程有點火花，有些考紀委員也是蠻生氣的。而站在他的立場，這不會影響他未來對韓的評論，他會講這麼多話，不是代表他自己，是代表藍營年輕人要反映給韓的聲音。



李正皓說，他相信考紀委員有立場，希望國民黨的雜音愈少愈好，但他不認為這樣是正確的，因為國民黨絕不是一言堂，他七年前加入就不是，但現在比較像國瑜黨，考紀委員會討論出結果。



媒體詢問過程中的火花為何？



李正皓表示，考紀委員本著愛黨立場，對韓國瑜非常支持，對於他對韓的評論不太能認同，而他就是把會講那些評論的真實原因說明清楚。他也強調，他在媒體評論有三個準則，第一，他的光譜還是藍的，關於民進黨事情該評論還是評論。第二，他至今沒有評論過韓的女人、小三、去酒店等非事實的例子。第三，他對韓的評論都是政治判斷，不會有個人情緒，這些準則未來也不會改變。



李正皓說，如果他被開除，不認為是國民黨開除他，是國瑜黨開除他，而他也不會跑去別的黨，因其光譜是藍的，而開不開除他，其言論跟行為不會有任何改變，被開除後也可能會回國民黨，因為他對國民黨有期待。