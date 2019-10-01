空天一體、攻防兼備！空軍方隊接受檢閱

空降兵部隊組建成空軍方隊參加慶祝新中國成立70周年閱兵（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月1日電（記者 郭至君 李娜）作為以傘（機）降方式投入地面作戰的特殊兵種，空降兵部隊組建成空軍方隊參加慶祝新中國成立70周年閱兵。這是空降兵第16次接受祖國和人民的檢閱。領隊是景濤少將、趙永遠少將。



這只方隊以黃繼光生前所在部隊為主體。 值得一提的是，來自四川的“地震男孩”程強，這個舉著“長大我當空降兵”橫幅的男孩也在其中。



自成立以來，空降兵參加了12次國慶閱兵和2015年勝利日閱兵、2017年朱日和沙場閱兵等重大閱兵活動。



受閱空降兵部隊在歷史上戰功卓著、英雄輩出，曾在上甘嶺戰役中打出國威軍威，湧現出以“上甘嶺特功八連”和特級英雄黃繼光、一級英雄邱少雲等為代表的英雄群體。受閱官兵具備3種機型、2種傘型空降能力，可完成高空5500米、低空260米全裝傘降，實現遠程直達空降、奪占要域。



新中國成立70周年閱兵中，空軍方隊和空降兵戰車方隊、地空導彈方隊及多個空中梯隊組成的“藍色方陣”，立體展示了中國空軍聚焦新體制新職能新使命的戰略轉型布局，表達空軍將士建設一支空天一體、攻防兼備的強大空軍的共同夢想。

