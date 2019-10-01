手握”國之重器”的火箭軍方隊　首次組隊受閱

火箭軍方隊作為徒步方隊以戰略軍種名義接受檢閱（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月1日電（林艶 郭至君 李娜）慶祝新中國成立70周年閱兵式上，火箭軍方隊作為徒步方隊以戰略軍種名義接受檢閱，歷史首次、前所未有。



從2009到2019的10年間，我國戰略導彈部隊不斷增強可信可靠的威懾和反擊能力，成為維護國家安全的重要基石。在國防和軍隊改革中，這支部隊還由過去的第二炮兵更名為火箭軍，並在閱兵中首次以戰略軍種名義組成徒步方隊。在這支主要由作戰部隊骨幹組成的隊伍中，不少人是導彈發射的“金手指”“神瞄手”。領隊是薛今峰少將、張鳳中少將。



火箭軍是我國戰略威懾的核心力量，是我國大國地位的戰略支撐，素有“大國重器”美譽。火箭軍方隊以火箭軍某基地為主體組建，其中有實彈發射經歷的83人，平均年齡23歲，全部是從一線作戰部隊精心挑選的打仗型人才。將軍領隊薛今峰多次指揮陸基、海基實彈演習，另一名將軍領隊張鳳中多次指揮實彈發射、紅藍對抗演習。



被譽為“王牌”“底牌”的中國戰略導彈部隊，在歷次閱兵中主要以導彈裝備方隊的形式進行展示，第一次參閱是在新中國成立35周年閱兵中，當時以3型導彈武器組成一個導彈方隊，首次亮相震驚世界。