北京世園會：公交加車400部，7條地鐵延長時間

中評社北京10月1日電／記者1日從北京市交通委獲悉，預計國慶假期北京世園會將迎來游園高峰。北京市交通部門啟動最大運力保障世園會，公交加車400部，7條地鐵1條市郊鐵路延長末班車時間。



據統計，北京世園會10月2日至5日將出現客流高峰。為保障遊客游園，世園會專用車道繼續啟用，出京方向7時至11時，進京方向17時至22時，只允許公共交通車輛、大型客車、世園會註冊車輛、道路養護車輛，以及執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車輛通行。



世園會專用道啟用期間，交管部門將加強巡邏巡控，加大執法力度。



公交專線將增配車輛。據預測，國慶期間世園會7條公交專線日均客流總量將達到5萬人次，北京公交集團的公交專線配車總數將達到600部，比平日增配車輛400部。



地鐵方面，10月1日至7日，地鐵5號線、6號線、8號線、9號線、10號線、13號線、16號線將延長末班車時間，以便接駁公交專線。



國慶期間，市郊鐵路S2線全力保障北京世園會。9月30日開行16列，10月1日開行26列，10月2日至7日開行36列，滿圖運行。同時，S2線也將延長末班車時間。



據悉，世園會參觀當日16時至20時檢票入園的遊客，第二日可繼續入園參觀一次（參觀當日為平日、第二日為指定日的情況除外），園區為遊客準備了豐富多彩的夜間游園項目，遊客可錯峰出游，飽覽世園會美景的同時，避開上午出京高峰和下午返程高峰時段。



（來源：新華網）