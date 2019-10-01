韓競辦掛新看板 前議長黃啟川掌後援會

國民黨前高雄市議會議長、國民黨中常委侯彩鳳夫婿黃啟川。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月1日電（記者 高易伸）選戰腳步逼近！披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜競選團隊近日緊鑼密鼓籌建後援團隊！中國國民黨前高雄市議會議長黃啟川確定接掌韓高雄後援會總會長，要協助韓及黨籍藍營選將在明年1月11日開出紅盤。黃啟川下午接受中評社訪問表示，這份工作任重道遠，既然已答應接下，會義無反顧支持力挺。



高雄市黨部作為韓國瑜2020競選總部，今天中午也改掛新的競選背板，走進市黨部一樓大廳清楚可見“台灣安全、人民有錢”的競選口號。市黨部3樓也已清空當成競選辦公室辦公場地。



對於郭台銘退黨是否影響韓國瑜選情？



韓國瑜高雄後援會總會長黃啟川接受中評社訪問認為，郭到最後一定應該還是會團結在“中華民族派”。黃說，選舉從來沒有一帆風順的，建議韓加緊努力，從頭開始。



對於前“立法院長”王金平堅持選舉公報上必有自己的名字？



黃啟川說，王院長是我的大哥，我一路走來跟侯彩鳳（黃妻、國民黨中常委）都是王院長一手調教出來。對於我的老大我不評論、不講，到最後會怎樣我們不進行任何評論。但對王我們始終如一，也尊重王的選擇。



黃啟川1日下午赴高雄市黨部跟主委莊啟旺等人開會，黃接掌韓高雄後援會總會長，將全力輔選韓與藍營“立委”選將。