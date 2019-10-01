70年“煤變”：從挖煤賣煤向清潔能源轉身

中評社北京10月1日電／在賀蘭山腹地，汝箕溝煤礦的開採，最早可追溯到清道光九年，是我國開採歷史最為悠久的煤礦之一。新中國成立70年來，汝箕溝煤礦見證著我國煤炭開採、利用的歷史變遷。



挖煤：



現代化、智能化



回憶起新中國成立初期的煤礦開採情景，曾就職於寧夏煤業公司汝箕溝無煙煤分公司、現就職於寧夏煤業公司紅柳煤礦動力科的魏科長在接受《證券日報》記者採訪時用了8個字來概括：“打眼、放炮、裝車、運輸”。



魏科長感慨道，與那時相比，現在的作業環境無疑好了太多太多。與此同時，變化最大的要數煤炭的產量。



數據顯示，1949年我國煤炭年產量僅0.32億噸，至2018年年產量已達36.8億噸，淨增114倍。煤炭供給由嚴重短缺轉變為產能總體富餘、供需基本平衡。僅國家能源集團一家，2018年煤炭產量就達到5.1億噸，約占全國煤炭產量的1／7，是新中國成立之初全國煤炭總產量的15倍。



煤炭開採工藝的歷史性跨越，是我國經濟不斷發展和科技顯著進步的一個側影。



新中國成立初期，我國煤炭開採始終停留在手工作業生產的水平上，只有少數煤礦採用半機械化、半人工的開採方式和技術。直到1953年至1957年改造和擴建老礦井時期，在開採技術上才進一步推廣了長壁後退式采煤法，回采工作面採取電鑽打眼放炮，刮板輸送機運煤，部分礦井使用截煤機和聯合采煤機。目前，隨著“大數據”、“互聯網＋”以及“信息化”的普及，成套智能化裝備登上舞台。