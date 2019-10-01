郭柯聯盟拚“立委”王金平：不便推薦人選

王金平1日下午到台中出席國際同濟會台灣總會活動。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月1日電（記者 林谷隆）鴻海集團創辦人郭台銘最快這一兩天將會與台灣民眾黨“立委”參選人合拍照，郭與台北市長柯文哲的聯盟關係已形成。前“立法院長”王金平1日下午在台中受訪表示，他知道此事，但是沒有參與討論，所以祝福他們！王說，“過去他們請我推薦（人選），我就說我不便”。因為他有很多老同事已經由國民黨提名參選，如果他再推薦新人選，恐怕會對他的老同事造成困擾與一些傷害，所以他不便做任何的推薦。



王金平1日下午到台中，出席國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全台會長統一就職典禮，並於會前接受媒體聯訪。



鴻海集團創辦人郭台銘雖宣布不參與連署選2020大選，卻與台北市長柯文哲攜手合作，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭最快這一兩天將會與民眾黨“立委”參選人合拍照，代表“郭柯聯盟”已經形成。



王金平受訪回應表示，他祝福他們！他雖然知道此事，但是沒有參與討論。



媒體追問，柯文哲與郭台銘在“立委”選舉攜手合作，有沒有徵詢王金平的意見，或是請王推薦人選？



王金平回答，“過去請我推薦，我就說我不便”，因為他有很多的老同事、老同志都已經由國民黨提名參選，所以認為有推薦新的參選人，會對他的老同事都會造成一些困擾，或者造成一些傷害，所以他說不便做任何的推薦。



跟據台媒報道，親民黨主席宋楚瑜從7月中旬開始展開3個月的地方請益之旅，過程十分低調，地方勸進參選2020聲不斷，宋因此“慎重思考”。



先傳曾拋出要努力爭取親民黨“門票”參選2020的王金平則說，一切都順其自然，他有請共同朋友與他們在進行接觸。



至於最近會不會規劃與宋楚瑜見面，舉行“王宋會”？王態度低調表示“還沒有想要安排”。



媒體也追問，如果宋楚瑜決定參選2020，已經是第五度參加大選，這要怎麼看？王也說，當然一切尊重他、祝福他。