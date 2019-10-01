浜田和幸：慶賀新中國成立70周年

中評社北京10月1日電／值此中華人民共和國成立70周年之際，各國政要、華僑華人及各界代表紛紛向中國發表賀詞，以表達在這歷史性一刻的激動之情。日本著名政治經濟學家、前參議院議員、美國喬治華盛頓大學政治學博士、北京交通大學客座教授浜田和幸接受了人民網記者專訪並表達了祝賀之意。



浜田和幸首先借中華人民共和國成立70周年之際，向中國致以最誠摯的祝賀。他說，自己在做外務大臣政務官以及參議院議員的時候便與中國有了十分深厚的交往，而現在從事的工作也是致力於促進中日兩國間文化、藝術以及經濟等領域的發展。他認為，中國擁有悠久的歷史，現代化進程也很成功，出現了很多優秀的企業，比如中國互聯網三巨頭一直在以大數據及全新商業模式為中心進行運作，而日本在大數據分析、大數據商業化方面，與中國相比還有很大距離。他說，我非常期待日本企業以及日本IT行業的從業人員能與中國一起共同創建一個全新的商業合作平台，日本可以與中國做好配合，兩國共同創造“一帶一路”的軟實力部分。



同時，浜田和幸值此新中國建國70周年之際，希望中日兩國合作關係能有更進一步的發展，期待從亞洲到全世界乃至全人類，可以共享最新科技，共建一個更加和平、更加安全的環境。



（來源：人民網－日本頻道）