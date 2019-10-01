上海市第三屆企業法務技能大賽落幕

中評社北京10月1日電／9月29日，歷時5個多月的第三屆上海市企業法務技能大賽落幕，決賽中，來自央企、市屬與部分國企的11位選手以演講的形式，講述了新中國成立70周年背景下，企業法務工作者為企業保駕護航的心路歷程。



上海市法宣辦主任、市司法局黨委書記、局長陸衛東說，法治興則國家興，法治強則國家強，法治是最好的營商環境，更是一個城市核心競爭力的重要標誌。上海有關部門聯合起來，連續三年舉辦企業法務技能大賽，就是要不斷推動提升依法治企水平，優化上海營商環境，更好服務“五個中心”建設和企業“走出去”國家戰略，為慶祝新中國成立70周年獻禮。



活動現場，主辦方宣告成立了“上海市優化營商環境法治宣講團”。據悉，宣講團成員全部來自市級國家機關的涉企職能部門，在政策與法律方面，具有豐富的實踐經驗。



三年來，上海市法治宣傳教育聯席會議辦公室、上海市經濟和信息化委員會、上海市司法局、上海市國有資產監督管理委員會已聯合舉辦三屆企業法務技能大賽。



上海市委宣傳部副部長、市文明辦主任潘敏，市經信委副主任阮力，市司法局黨委副書記劉衛萍，市國資委副主任程巍，市工商聯副主席陳昶，市企業法律顧問協會會長呂勇明等出席活動。



（來源：法制日報）