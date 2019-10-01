中國駐加納大使館舉行慶國慶招待會

中評社北京10月1日電／當地時間27日，中國駐加納大使王世廷偕夫人趙曼在加納首都阿克拉舉行國慶招待會，隆重慶祝新中國成立70周年。加納副總統巴武米亞、國防部長尼提烏、大阿克拉省省長阿謝蒂、貿工部副部長阿霍姆卡—林德塞、國土資源部副部長比奧等政府官員、政黨、議會高層及社會各界人士，駐加使節、國際和地區組織代表，在加華僑華人和中資機構代表等逾500人出席。



王世廷指出，70年來，中國共產黨牢記為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心和使命，帶領全國各族人民，銳意進取，埋頭苦幹，開辟了新時代中國特色社會主義道路，中華民族實現了站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。



王世廷表示，自從1997年回歸祖國以來，香港經濟持續穩定地增長，現在的GDP幾乎是1996年的兩倍。香港作為世界金融、貿易、航運中心的地位是穩固的。回歸22年的實踐證明“一國兩制”是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。止暴制亂、恢復秩序已成為香港社會各界最廣泛的共識、最強烈的呼籲。中國中央政府堅定支持香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府、外國勢力、外國組織和個人干預。



王大使指出，中國將一如既往和各國分享發展紅利。“一帶一路”倡議就是中國向世界提供的最重要的國際公共產品，希望非洲國家積極抓住參與共建“一帶一路”的歷史機遇實現自身發展。當前中加關係正處於歷史最好時期。中國已成為加納最大貿易夥伴、最大投資來源國和最大人力資源培訓提供國。2018年9月，加納加入“一帶一路”倡議。一年來，中加合作新項目不斷啟動，結出累累碩果。中方願同加方在新的歷史起點上繼續攜手努力，維護和傳承兩國傳統友誼，積極落實中非合作論壇北京峰會成果，加強戰略對接與務實合作，實現中國夢和加納夢。



尼提烏代表阿庫福－阿多總統、加納政府和人民就新中國成立70周年向習近平主席、中國政府和人民致以熱烈祝賀和美好祝福。尼高度評價中國發展成就，中國從一個貧窮的農業國變成世界第二大經濟體，約7億人擺脫貧困，創建了世界上最大規模的中產階級，創造了人類社會的發展奇跡！加納將學習中國發展經驗，不斷提高農業生產率、推進工業化，實現擺脫援助的發展目標。



尼指出，在毛澤東和恩克魯瑪等中加老一輩領導人的精心培育下，中加傳統友誼歷經59年的傳承並不斷取得新的成就。在過去的20年裡，兩國貿易合作持續增長，中國已成為加納的最大貿易夥伴。自2018年9月阿多總統對中國進行國事訪問取得圓滿成功以來，中加各領域交流合作不斷加強，中加關係朝著更加緊密的命運共同體方向發展。加方願在團結、相互信任和尊重的原則上進一步深化中加關係。

