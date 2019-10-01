高鐵高速公路齊躍“全球第一”　

中評社北京10月1日電／新中國成立70年來，中國人經歷了從“騎著毛驢上北京”，到“坐上火車去拉薩”，再到3萬公里高鐵基本覆蓋80%大城市、“復興號”實現時速350公里“貼地飛行”、國產大飛機C919一飛衝天的歷史跨越。



回顧70年風雨征程路，我國交通運輸業書寫了大踏步邁向交通強國的壯麗史詩。



隨著9月19日《交通強國建設綱要》（以下簡稱《綱要》）正式公布，交通強國的頂層設計和系統謀劃更加清晰，即從2021年到本世紀中葉分兩個階段推進，到2035年基本建成交通強國。這意味著，新時代交通運輸事業揭開了新的篇章。



高速鐵路、高速公路



躍居世界前列



“在改革開放前，只要經濟稍有恢復和發展，交通運輸全面緊張的狀況就凸現出來。港口壓船壓貨司空見慣，船舶在港停留少則幾天、十幾天，多則幾個月。”原交通部部長黃鎮東回憶起他40年前在秦皇島港工作時的情景，依然印象深刻，“港口經常要組織疏港運輸的‘會戰’。外輪船長嘲笑我們的港口是‘黃金向海里扔’。”



“有河大家走船，有路大家走車”。在1983年3月份召開的全國交通工作會議上，時任交通部部長的李清提出了開啟公路水路市場放開搞活的建議。這一發言迅速引發思想激蕩，直接衝破了社會主義只能搞單一所有制結構的羈絆和“一家辦交通”的部門壟斷局面，交通運輸的發展開始和市場接軌。



自此，公路、水路運輸領域形成了多形式、多層次、多成分的運輸經濟新格局，車船運力迅速增加。各行各業、各種經濟成分，只要符合開業條件，並取得營運許可證的，都允許參加公路、水路客貨運輸，通過競爭優勝劣汰。與此同時，交通建設市場也全面開放，凡具備資質的施工企業都可參加交通重點工程的招標、投標，承攬施工業務。鐵路、民航、郵政等各交通運輸領域陸續同市場接軌。