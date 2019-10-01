藍委怒斥吳釗燮變小弟弟部長　蘇貞昌啞口

蘇貞昌、吳釗燮備詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月1日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”費鴻泰今天下午在“立法院”院會質詢時3度怒斥“外交部長”吳釗燮踐踏“中華民國”，還以“小弟弟部長”嘲諷吳上週致贈“最敬愛的大哥哥”獎牌給“日本台灣交流協會”台北事務所代表沼田幹夫之舉，並要“行政院長”蘇貞昌別袒護吳，否則也會瞧不起蘇，整段質詢吳臉色難看，蘇則是沉默不語。



“立法院”院會下午針對蘇貞昌施政報告進行質詢，包括親民黨“立委”陳怡潔、費鴻泰都提到吳釗燮上週致贈10月將卸任離台的“日本台灣交流協會”台北事務所代表沼田幹夫的禮物，其中以費鴻泰語帶諷刺，讓蘇在這段質詢過程沉默不語，吳釗燮雖試圖否認踐踏行為，還想強調是私人致贈，但費鴻泰指這是官方的致贈的獎牌後，啞口無語。



費鴻泰首先稱吳釗燮為“小弟弟”部長，問“大哥哥”三個字的唸法，到底是加重語氣唸還是輕聲唸？吳釗燮沒回應，只說這是私人贈送，感謝沼田對台日關係的貢獻。



費鴻泰表示，吳釗燮說這個紀念牌是個人送的，但這獎牌不能說是個人致贈，因為這個獎牌下面有“外交部長”的名義，上面的標誌“外”只有“外交部”才能用，別人都不可以用，個人更不可以用，而且在“外交部”當官的是沒有私交的，吳都把“台灣”做小了，蘇貞昌不必替“小弟弟”部長圓謊。



費鴻泰說，全台灣99.9%的人都覺得丟臉，吳釗燮是代表“中華民國”“外交部長”，現在網路在傳“改成“小弟弟”吳某某”，因為吳把“中華民國”踩在腳底下，他不願承認吳是外長，因為承認讓他很沒面子，以後他連日本都不想去，否則日本人一講“你們的外交部長喊我們一個小代表是大哥哥”，他向吳釗燮說“你不肉麻我還嫌肉麻”。



費鴻泰進一步質疑，台日真的友好嗎？日本首相安倍晉三給對岸領導人習近平的信說“對中加強互信，僅與台灣民間往來”，這封信把真實狀況寫出來。漁民去沖之鳥礁捕漁也不護漁，還被人家趕。要求駐日代表去協調要日本對慰安婦事件道歉，現在沒完全沒答案，日本人會對“我們”好嗎？如果蘇貞昌坦護吳釗燮，還稱這是個人名義送牌，這樣他也會瞧不起蘇。