武警部隊方隊：保衛人民美好生活的忠誠衛士

走在方隊最前面的兩位少將領隊——趙東方、張衛國（中評社 林艶攝） 中評社北京10月2日電（記者 林艶 郭至君 李娜）慶祝新中國成立70周年閱兵式上亮相的武警部隊方隊，由武警北京總隊抽組而成，是武警部隊領導指揮體制調整後首次公開亮相。他們常年奮戰在執勤、處突、維穩和搶險救援第一線，維護國家安全和社會穩定，保衛人民美好生活，武警部隊永遠做黨和人民的忠誠衛士。



武警部隊方隊方隊長周勇接受採訪時曾說，選好隊員是訓好方隊的前提，隊員必須具有堅定的政治立場、過硬的軍事素質、具備一定隊列基礎，尤其是身高、體重、臂長、腿長和脖頸長，要相對一致。按照這個高標準，全總隊4萬人中遴選出970人參訓，確保了方隊訓練的高起點。從這970人里又再次挑選出精英，組成方隊14個排面，每排25人。



96米、128步正步，不能多走一步，也不能少走一步，這是閱兵方隊通過天安門的要求。武警部隊方隊在行進過程中，隊員們在確保上體穩定的基礎上，踢腿高度要求為30厘米，步幅之間的距離75厘米，擺頭45度，步速每分鐘112步，劈槍定位要做到分毫不差。為了能夠精准完成這一要求，走在方隊最前面的兩位少將領隊——趙東方、張衛國，從軍姿、敬禮、一步一動開始，必須帶頭精益求精，把動作練到極致。



武警部隊方隊由武警北京總隊抽組組建。這是一支有著光榮傳統的部隊，培育出“國旗衛士”“衛國英雄中隊”等一大批英模集體和個人，先後有50多個單位和個人被國務院、中央軍委及武警部隊授予榮譽稱號。



自2018年1月1日零時起，武警部隊由黨中央、中央軍委集中統一領導，實行中央軍委─武警部隊─部隊領導指揮體制。他們在維護國家安全和社會穩定、保衛人民美好生活中肩負著重大職責，永遠是黨和人民的忠誠衛士。

