首都師生引燃國慶群眾遊行四大亮點

中評社北京10月1日電／慶祝中華人民共和國成立70周年大會今天在天安門廣場隆重舉行。慶祝大會後，20萬軍民以盛大的閱兵儀式和群眾遊行歡慶偉大祖國的生日。



今天群眾遊行以“同心共築中國夢”為主題，約10萬名群眾、70組彩車，組成36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區，以“自由、生動、歡愉、活潑”的形式進行情感表達。



在此次國慶70周年系列活動中，首都教育系統承擔了重大任務。從廣場合唱團到情景式表演“同心追夢”，從“立德樹人”方陣到“祖國萬歲”方陣，首都教育系統秉承“對國家和人民負責”的態度，歷經近百天的嚴格訓練，終於在國慶當天華麗綻放、完美呈現，獻禮新中國七十華誕。



亮點一：



天籟童聲拉開慶典序幕



3000人合唱團用歌聲祝福祖國



“今天是你的生日，我的中國，清晨我放飛一群白鴿……”閱兵儀式結束後，9歲女孩武俊極和其他3位少先隊員天籟般的童聲唱響長安街兩側。4名小朋友清澈、純真、未經絲毫修飾的童聲從天安門廣場國旗杆下徐徐傳出。他們的身邊，8名指揮同時揚手，在輕輕按下的刹那，輕緩悠揚、沁人心脾的合唱匯入領唱的童聲。由3000名來自首都各大學、中學的大、中、小學生組成的廣場合唱團，以一曲無伴奏合唱，拉開群眾遊行的序幕。

