吳釗燮遭批媚日　王金平：對等尊嚴很重要

王金平1日下午到台中出席國際同濟會台灣總會活動。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月1日電（記者 林谷隆）台“外交部長”吳釗燮贈紀念牌給即將卸任的日本代表沼田幹夫稱“大哥哥”遭抨擊是“媚日派”，前“立法院長”王金平1日下午在台中受訪表示，他不曉得吳的禮品的情況是怎樣，他準備給沼田大使的禮物就是“立法院”的紀念酒，稍晚他也會出席沼田大使的離別酒會。王強調，希望台日在平等、互惠、對立有尊嚴的情況下進行外交，雖然是沒有正式邦交，但是台日實質外交會更為成長，他認為對等尊嚴是很重要。



就在吳釗燮贈紀念牌引起風波後，日本駐台代表沼田幹夫1日接受蔡英文贈勳時說，他在台灣有兩位“大哥哥”是“國安會秘書長”李大維與台灣日本關係協會會長邱義仁；兩位“小弟弟”就是“外交部長”吳釗燮與“國安會”諮詢委員林成蔚。



王金平1日下午到台中，出席國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全台會長統一就職典禮，並於會前接受媒體聯訪。



王金平表示，他不曉得那種情況（吳釗燮贈紀念牌給日本代表沼田幹夫）是怎樣，不過他送給沼田大使的禮物就很簡單，就是“立法院”紀念酒，希望沼田幹夫看到紀念酒就要想到“立法院”。



王金平還透露，稍晚在台中參加國際同濟會台灣總會總會長交接典禮之後，他就會趕回台北，參加沼田大使的離別酒會。