你可能不知道的1949：改變歷史的8天

（圖片來源：資料圖） 中評社北京10月1日電／中國的1949年是在兩份新年獻詞中到來的。一份出自毛澤東，另一份出自蔣介石。這使那個元旦在歷法以及更廣的意義上，都屬於辭舊迎新的一天。



在河北的西柏坡村，毛澤東在他的獻詞裡說：“一九四九年是極其重要的一年，我們應當加緊努力。”



他的頭一句話就洋溢著自信：“中國人民將要在偉大的解放戰爭中獲得最後勝利，這一點，現在甚至我們的敵人也不懷疑了。”他誓言將向長江以南進軍。



長江以南，“金陵王氣黯然收”的南京，蔣介石在總統府宣讀了他的《新年文告》。他已決定下野，脫了戎裝，身著長袍，對種種問題引咎自責，表示“只要共黨一有和平的誠意，能作確切的表示，政府必開誠相見，願與商討停止戰事恢復和平的具體方法”。



而毛澤東用希臘《伊索寓言》“農夫與蛇”的故事，鼓勵國人作出選擇。他還宣布，這一年要召集“政治協商會議”，組建“民主聯合政府”。



70年後，曾在1949年政治協商會議上親手投票決定組建“中華人民共和國”的人，僅剩一位在世了。他在北京一個安靜的社區裡深居簡出，由於雙目失明，他已無法目睹這個國家最新的樣子。



接受中國青年報·中國青年網記者採訪時，這位名叫田富達的老人吃力地回憶著過去。他的記憶已不太完整。談到興奮之處，他身體前傾，向著空氣伸出雙手。用這雙手行使投票權的時候，他還只是一個剛滿20歲的年輕人，與毛澤東、周恩來、宋慶齡、李濟深等人同在一個會場。讓他記憶深刻的是，那次會議決定了“中國要走什麼路”。

