閱兵回眸：352名女兵組成女兵方隊驚艶亮相

新中國國慶閱兵史上首次出現女將軍（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君 李娜）在慶祝新中國成立70周年閱兵式中首次亮相的女兵方隊，她們身著各自軍種的軍裝，首次以掛槍的形式，首次經過天安門，成為閱兵中引人注目的五彩方陣。她們的颯爽英姿，給觀看閱兵式的觀眾留下了深刻印象。



值得一提的是，領隊是二位女將軍程曉健少將、唐冰少將。這是新中國國慶閱兵史上首次出現女將軍。程曉健曾是一名特級飛行員，飛過7種機型，執行過數十次重大任務，安全飛行4300多小時，是新中國培養的第一位女師長。另一名女將軍領隊唐冰是一位作戰部隊主官。



女兵方隊由來自各軍兵種和武警部隊的352名女兵組成，由陸軍軍醫大學士官學校牽頭抽組。這所由白求恩參與創建的學校，是全軍衛生士官的搖籃，曾先後4次抽組女兵方隊參加閱兵。在受閱女兵中，既有來自英雄部隊的優秀士兵，也有改革重塑新組建部隊的標兵；既有基層連排長、通信兵、衛生兵，也有飛行員、艦員、狙擊手、導彈發射手，還有國際比武優勝者和隱蔽戰線的無名英雄。



這群平均年齡只有24歲的女兵，平時在不同作戰崗位上不忘初心、謀打勝仗，為強軍事業貢獻青春、智慧和力量。

