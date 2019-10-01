習近平70周年重要講話引發海外華僑華人熱烈反響

中評社北京10月1日電／慶祝中華人民共和國成立70周年招待會9月30日晚在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。講話在海外華僑華人中引發熱烈反響，他們紛紛表示，願同祖（籍）國同胞一道，在實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上，書寫更新更美的時代篇章。



阿拉伯聯合酋長國中國和平統一促進會會長陳志祥說，習近平主席在講話中指出，“中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現偉大復興的光明前景”，海外華僑華人對此感到無比自豪和驕傲。在中國共產黨的正確領導下，中國這70年發生了翻天覆地的變化，“我對沒有共產黨就沒有新中國有了更深的體會”。



澳大利亞澳中商業峰會主席楊東東說，海外華僑華人為新中國成立70年來取得的偉大成就歡欣鼓舞，為祖國日新月異的發展和變化歡呼雀躍。習近平主席的講話描述了共築中國夢的美好前景，海外華僑華人是共築中國夢不可或缺的組成部分，我們將和祖（籍）國人民一道砥礪前行，共鑄輝煌。



澳大利亞全澳中國和平統一促進同盟會長錢啟國說，聆聽了習近平主席的講話，心情非常激動。70年來在中國共產黨的堅強領導下，中國人民成功走上中國特色社會主義道路。海外華僑華人要團結起來，支持祖（籍）國政策方針，為祖（籍）國建設貢獻力量。



塔吉克斯坦華人華僑聯合會永久榮譽主席韓東起說，習近平主席的講話令人心潮澎湃。習近平主席在講話中強調要加強海內外中華兒女的大團結，海外華僑華人要秉承信心、信念和信仰，同心共築中國夢。中國日益強大的綜合國力，令海外華僑華人倍感自豪。

