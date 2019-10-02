徐立信：柯不選　粉絲焦慮“立委”不樂觀

徐立信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）新創黨的台灣民眾黨首度出征，黨提名台北市第五選區（中正、萬華）“立委”參選人、台北市議員徐立信接受中評社訪問時分析，他力勸民眾黨主席、台北市長柯文哲參選2020，若第三勢力沒有“總統”參選人拉抬聲勢，“立委”參選人容易被邊緣化，再加上他的選區約有1成選民僅是設籍未常住，可能只注意大選，沒有“母雞”的第三勢力很難著力。



“我跟柯市長談過後，柯市長反應非常淡然，柯出來選2020的意願應是不高。”徐立信說，他擔憂的是選舉技術層面上的問題，但柯市長覺得沒關係，全力拚“立委”席次就好。不過，目前約有一半的柯粉還是很憂慮、希望柯市長參選。



1975年生的徐立信為台灣大學法律碩士，執業律師，2014年以“來來華廈社區管理委員會主委”名義抗議太陽花學運噪音影響居民，太陽花學運領袖林飛帆表達歉意，同年台北市議員選舉，曾以國民黨籍身份參與黨內初選落敗，之後以無黨籍身份參選台北市議員，但仍落選。直到2018年以無黨籍當選北市議員，並在2019年接受台灣民眾黨徵召提名，將對上民進黨禮讓、退出時代力量的林昶佐，與中國國民黨老將捲土重來的林郁方，是一場苦戰。



徐立信曾在民眾黨提名大會上呼籲柯文哲出馬角逐2020，徐接受中評社訪問時解釋原委，主要是因柯一直不斷鼓勵、勸進他選台北市第五選區，而當初“郭柯王”結盟緊密，若柯不選，由鴻海創辦人郭台銘也可以，因為在藍綠以外有第三勢力的人參選2020，至少第三勢力還會有發言權、話語權。當郭不登記回歸藍綠基本盤後，“我擔心沒有母雞帶，小雞的選情很可能會被邊緣化”。



徐立信舉例說，當選舉回歸藍綠後，有“總統”候選人陣營的發言力道一定比較大，若蔡英文幫林昶佐站台、韓國瑜替林郁方輔選，第三勢力在“立委”選舉中會處於非常不利、孤鳥一隻的位置，整個氣勢很容易會被操作棄保，選民會認為你沒有希望。這是他在地邊服務邊觀察政治而來的想法，純粹是選舉技術上，會讓選戰比較艱困，且還有香港問題，大環境並不是很有利。



徐立信指出，他一直力勸柯文哲一定要出來選2020、勇於承擔責任，因為郭台銘已經不出來參選，也不可能再去借親民黨、時代力量的牌去選，在這種情況下，“如果沒有人出來選大選，這場“立委”選舉勢必會很慘”。既然他勸柯市長勇於承擔責任，也不可能自己就不答應接受徵召提名，因此他才會答應徵召參選“立委”，並向柯市長喊話。



中評社記者問，有跟柯市長聊過？他的態度是如何？其他提名的7位民眾黨“立委”參選人有類似的擔憂嗎？

