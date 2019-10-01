習近平在慶祝新中國成立70週年大會上的講話

中評社香港10月1日電／在慶祝中華人民共和國成立70週年大會上的講話



（2019年10月1日）



習近平



全國同胞們，

同志們，朋友們：



今天，我們隆重集會，慶祝中華人民共和國成立70週年。此時此刻，全國各族人民、海內外中華兒女，都懷著無比喜悅的心情，都為我們偉大的祖國感到自豪，都為我們偉大的祖國衷心祝福。



在這裡，我代表黨中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委，向一切為民族獨立和人民解放、國家富強和人民幸福建立了不朽功勛的革命先輩和烈士們，表示深切的懷念！向全國各族人民和海內外愛國同胞，致以熱烈的祝賀！向關心和支持中國發展的各國朋友，表示衷心的感謝！



70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。



70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。



同志們、朋友們！



前進征程上，我們要堅持中國共產黨領導，堅持人民主體地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。



前進征程上，我們要堅持“和平統一、一國兩制”的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。



前進征程上，我們要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。



中國人民解放軍和人民武裝警察部隊要永葆人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。



同志們、朋友們！



中國的昨天已經寫在人類的史冊上，中國的今天正在億萬人民手中創造，中國的明天必將更加美好。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結起來，不忘初心，牢記使命，繼續把我們的人民共和國鞏固好、發展好，繼續為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥！



偉大的中華人民共和國萬歲！



偉大的中國共產黨萬歲！



偉大的中國人民萬歲！