日本民眾趁上調消費稅前大肆購買貴重物品

中評社北京10月1日電／據日本時事通訊社報道，日本的消費稅從10月1日起將上調至10%。在10月1日前的最後一個周末，日本各地的百貨店和家電賣場都擠滿了趁著“還是8%稅率”搶購高價商品的顧客，搶購被排除在減輕稅率制度之外的酒類商品的人也不在少數。甚至已經有人開始擔心這種搶購會造成負面影響。



29日，位於東京銀座的百貨店“鬆屋銀座”珠寶飾品櫃台的工作人員表示：“因為是高價商品，有很多人抱著增稅前購買更超值的想法來搶購。”從埼玉縣川口市和丈夫一起來的飯塚智也子夫人，購買了婚喪祭祀用的一條價值約10萬日元的珍珠項鏈。在該店鋪，9月份的珠寶、手表等商品的銷量比去年同期翻了一番，特別是用途廣泛的珍珠首飾銷售情況特別好。



據三越伊勢丹控股集團介紹，東京都內的伊勢丹新宿總店、日本橋三越總部、三越銀座店的三家旗艦店9月的銷售額為去年同期的2倍，高檔品牌的經典手提包銷量也大幅上漲，兒童車的銷量是去年同期的1.3倍。其廣報部門負責人表示：“很多有生小孩計劃的人選擇了提前購買兒童車。”



家電專門店“Bic Camera新宿西口店”負責人29日表示：“這周末比上周來的客人還多、銷量還大。”有機EL電視機的銷量是去年同期的近4倍，冰箱洗衣機超過了2倍。一名受到搬家和增稅雙重壓力的30餘歲女性正在商場選貨，她說：“2%的區別非常大。想趁早買下冰箱和日用品。”



（來源：人民網－日本頻道）