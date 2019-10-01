藍委爆陸客3年減140萬人　新南向滯台數激增

藍委許淑華。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月1日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”許淑華今天下午在院會質詢時提出數據，指出民進黨執政，與大陸的關係相對緊張，沒有政治互信，陸客下降幅度比較高，陸客來台人數2015年是418萬4102人，到2018年是269萬5615人，整整萎縮近140萬人；每日消費金額方面，陸客是每天211.68美元、日本是219.35美元、韓國是187.51美元、新南向觀光客是165.81美元。



許淑華指出，蔡政府執行新南向政策，有條件開放免簽，但從滯台未歸人數的統計表，2017年越南客有4619人，2018年有14774人，整整多了1萬人滯台未歸；印尼2017年有4414人、2018年為6027人滯台未歸。顯然開放新南向遊客來台補償陸客不來，效益還沒顯現，卻先看到觀光黑數，新南向的觀光政策應檢討改進。



“立法院”院會下午針對蘇貞昌施政報告進行質詢，許淑華質詢，分別從陸客大幅減少、新南向觀光客逐年增加，但新南向觀光客滯台未歸人數大幅提升，提出質疑。對此，蘇貞昌允諾會檢討改進。



許淑華表示，“交通部觀光局”從2009年制定很多計劃，希望提升觀光的量，進而帶動質的提升，不管誰執政都有投入心力，但確實民進黨執政，與大陸的關係相對緊張，陸客下降幅度比較高，因此希望開放新南向的觀光來進行補償。



她引數據指出，陸客來台人數2015年是418萬4102人，到2018年是269萬5615人，整整萎縮近140萬人，這是因為兩岸政府這3年多來沒有政治互信的基礎，但她不想討論政治問題，因為這問題沒有交集，可是連歐洲、日本都在爭取陸客觀光，她希望不要因此放棄大陸的市場。



她說，民進黨政府既然採取不同的路，當然要看選擇這條路面臨的情形，從2016年8月開始採取有條件式的免簽，當時“外交部”都說非法打工、犯罪情況都有掌握中，但從數據來看，越南、印尼以觀光名義來台後，滯台未歸的人數都大幅提升，表示希望透過新南向增加觀光效益還沒產生，黑數卻產生了。



許淑華還指出，導遊領照人數有4萬2546人，其中華語導遊3萬2754人、新南向導遊505人，顯然民進黨蔡政府開放新南向觀光的配套政策不足，應放緩執行，先檢討改進、調整。