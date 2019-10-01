台灣同濟會總會交接　蔡英文王金平差點同框

王金平參加國際同濟會台灣總會總會長交接典禮，蔡英文因故未出席。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月1日電（記者 林谷隆）國際同濟會台灣總會1日在台中舉行總會長交接典禮，將千位同濟會幹部齊聚一堂，都是中小企業的負責人，在2020大選前夕，藍綠都格外重視，蔡英文原本要親自到場，但因為宜蘭南方澳跨海大橋崩塌事故，改由陳建仁到場致意，前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕也都親自到場。因為蔡沒來，沒有上演媒體關注的“蔡王同台”，國民黨主席吳敦義則是將派代表出席晚間的餐會。



國際同濟會(Kiwanis International)創始於1915年，發源地在美國密西根州底特律(in Detroit, Michigan, USA)，目前分布於全球超過80個國家地區，會員超過55萬人，其中成人會員約22萬人，青少年會員約34萬人。台灣於1967年在台北市成立第一個同濟會組織，1977年正式成立台灣區總會，目前會員超過1萬7千人，分會組織超過415個。



國際同濟會台灣總會1日在台中洲際棒球場旁的“好運來宴展中心”舉行第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全台會長統一就職典禮。



卸任的45屆總會長楊建功是竹苗地區出身的製造業老闆，新接任的45屆總會長劉春快則是大陸台商，雖然公司都不是上市櫃的指標企業，但是因為投入同濟會十餘年，在社團人脈廣闊，藍綠都不容忽視。



蔡英文原本預定下午3點半要到場參與，因為宜蘭南方澳一早發生跨海大橋崩塌事故，在下午2點半決定改變行程到宜蘭慰問傷患，故陳建仁代表蔡英文到場致意。



王金平則是原訂4點半到場，但因為晚上還要趕回台北，參加日本駐台代表沼田幹夫的離別酒會，所以提早在下午4點抵達。因為主辦單位將蔡英文與王金平排在第一排相鄰而坐，所以媒體都關注是否會上演“蔡王同台”，當然最後是沒有成真。