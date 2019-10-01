唯一穿迷彩裝的方隊　中國維和部隊首次受閱

首次以海外維和力量為主組建的方隊——維和部隊方隊（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君 李娜）頭戴藍色貝雷帽，身著荒漠迷彩服，這是參與今年國慶閱兵的維和戰士的著裝。在慶祝新中國成立70周年閱兵式上，首次以海外維和力量為主組建的方隊——維和部隊方隊闊步經過天安門。



這支受閱方隊，是從各維和任務所在部隊抽組而成，方隊中不少官兵曾經赴黎巴嫩、馬里等國家執行過聯合國組織的國際維和任務。



從維和戰場上走來，是這個受閱方隊很多官兵共同的特質，方隊中不少戰士都經歷過生死的考驗。中國是聯合國安理會常任理事國中派出維和人員最多的國家。在聯合國7個維和任務區，2500多名中國軍人守護在最危險的地方，還有8000名維和待命官兵隨時聽令出征。中國無戰事，軍人有犧牲。先後有13名維和勇士犧牲在異國他鄉，中國軍人用生命和熱血彰顯維護世界和平的大國擔當。



國家主席習近平日前簽署主席令，授予42人國家勛章和國家榮譽稱號，其中第四批赴馬里維和工兵分隊戰士申亮亮被授予“人民英雄”國家榮譽稱號。這一消息在正在非洲馬里執行維和任務的亮亮的戰友們中引起了強烈反響。



此次組建的維和部隊方隊，由先後6次赴非洲維和的陸軍第81集團軍某旅牽頭，從陸軍所屬的20餘個旅中精選人員組建而成。參與組建方隊的部隊大多執行過國際維和任務，官兵足跡遍布利比裡亞、馬里、剛果（金）、黎巴嫩、蘇丹和南蘇丹。



從1990年起，我軍先後參加了24項聯合國維和行動，累計派出維和官兵4萬餘人次。目前，中國有2500餘名官兵在聯合國7個任務區和聯合國總部執行維和任務，被聯合國譽為“維和行動的關鍵因素和關鍵力量”



值得一提的是，在這支隊伍裡有一對帥氣的雙胞胎，24歲的雙胞胎王國立、王梓立參加過兩次受閱，兩次都是五、六排面排頭。提到九三閱兵，哥哥曾對記者驕傲地說，“那一年我是我們方隊分數最高的”。

