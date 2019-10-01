戰旗方隊首亮相！100面戰旗傳承紅色基因

戰旗方隊領隊（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君 海涵）2019國慶閱兵式上，首次編組了戰旗方隊。100面鮮紅的戰旗飄揚，浩浩蕩蕩的戰旗方隊行駛在裝備方隊的最前列。



戰旗方隊領隊為五大戰區主要指揮員，他們是劉粵軍上將、王建武中將、趙宗岐上將、李橋銘中將、朱生嶺上將。戰區主戰，各戰區堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席號令，聚力研戰、謀戰、練戰，召之即來、來之能戰、戰之必勝。



在五大戰區指揮員引領下，載著100面榮譽戰旗的猛士車緩緩駛過天安門。率領戰旗方隊接受檢閱的是五大戰區的指揮員。



戰旗是榮譽的象徵、勝利的標誌。“鐵軍”“大渡河連”“平型關大戰突擊連”“塔山英雄團”……戰旗方隊展示了土地革命戰爭時期、抗日戰爭時期、解放戰爭時期以及新中國成立以來榮譽功勛部隊的戰旗。增強閱兵活動的歷史縱深感厚重感，表達對革命先烈的深切緬懷，對榮譽功勛部隊的始終銘記，對優良傳統作風的接續傳承。



戰旗方隊乘坐的猛士EQ2050型1.5噸高機動越野車，它機動性，適應性，安全性，耐用性十分優秀，可運人，可載物，可射擊，可代步，火力賽過悍馬，功能強過宏光，是我國自主研發的多用途，高技術軍用越野車。



此次閱兵為何編組戰旗方隊？閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍此前表示：一是強化對我黨我軍歷史的銘記。一面戰旗就是一部史詩。戰旗方隊展示土地革命時期、抗日戰爭時期、解放戰爭時期以及新中國成立以來榮譽功勛部隊的戰旗，告誡我們不要忘記黨和軍隊走過的苦難而輝煌的歲月，始終牢記我軍由小到大、由弱到強的奮進歷程。二是強化對革命先烈和英雄的緬懷。編組戰旗方隊，遴選以著名烈士和戰鬥英雄命名的戰旗，表達對革命先烈和戰鬥英雄的景仰。三是強化對榮譽功勛的尊崇。崇尚榮譽、建立功勛是人民軍隊的光榮傳統。編組戰旗方隊，有利於教育引導全軍官兵傳承紅色基因，不忘初心、牢記使命，聚力備戰打仗，矢志強軍興軍，努力在新時代偉大征程上建立新的功勛和業績。







