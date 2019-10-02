中評關注：“民兵之花”綻放天安門廣場

民兵方隊領隊趙冰清、廖煒煒（中評社 林艶攝） 中評社北京10月2日電（記者 林艶 郭至君 李娜）慶祝新中國成立70周年閱兵式上，352名頭戴白色軍帽、身著紅色軍裝、腳蹬白色馬靴、手持微型衝鋒槍的“女戰士”氣勢昂揚的走過天安門廣場，成為許多人眼中一道靚麗的風景線。



這便是民兵方隊。不了解情況的人還以為民兵方隊的隊員都是“練家子”。其實，她們都是“零基礎”的“社會人”。方隊平均年齡26歲，隊員職業多樣，有政府機關工作人員、教師、醫院和企業員工，特別是，其中有81名“辣媽隊員”，但有一個共同點：都來自北京市朝陽區。



這次為了參加新中國成立70周年閱兵，她們主動報名，放下工作、暫停學業、推遲婚期、揮別親朋，集結閱兵訓練場，將滿腔赤誠的報國熱情融入訓練生活。



實際上，這已經是朝陽姑娘第四次參與國慶閱兵。翻閱歷史，從1958年國慶九周年開始，朝陽區女民兵多次組成“首都民兵師”受閱方隊，參加國慶慶典活動。1984年開始，國慶35周年、50周年、60周年首都閱兵，均由朝陽區抽組組建民兵方隊，她們的優秀表現贏得了“民兵之花”“鏗鏘玫瑰”的美譽。



據悉，“零基礎”的姑娘們從單兵訓練、排面訓練到方隊合成訓練，唯一的秘訣就是刻苦練、反覆練、邊學邊練。同時，為了提高體能訓練初期，女隊員每天還要進行一個小時的體能訓練。如今，走在閱兵場上，民兵方隊隊員們真的做到了“走百米不差分毫，走百步不差分秒。”

