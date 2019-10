【大 中 小】 【打 印】 【 第1頁 第2頁 】 唐鳳與美國國務院副助卿談對抗假訊息 http://www.CRNTT.com 2019-10-01 18:45:58



唐鳳今天在美國華盛頓與美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋(Jonathan Fritz)等高階官員會面。(唐鳳臉書) 中評社台北10月1日電/“行政院政務委員”唐鳳今天在美國華盛頓與美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋(Jonathan Fritz)等高階官員會面,留下合影並在臉書公開,為台美雙方高階官員罕見公開會面資訊與合影的案例。唐鳳表示,雙方對話聚焦於台灣對抗假訊息的議題。



唐鳳表示,她今日很高興在華府和國務院“全球參與中心”(GEC)首席副協調人基馬格( Daniel Kimmage)及費德瑋等高階官員會面,費德瑋還教了她幾句他學會的韻文。



唐鳳辦公室指出,GEC是美國國務院近期針對防制假訊息成立的新單位,唐鳳在4月訪問華府時,就曾經前往造訪,唐鳳此行與美方兩名官員對話,主要是針對如何防制假訊息、台美如何合作因應假訊息帶來的挑戰等議題,進行意見交流。



唐鳳臉書全文如下:



Outstanding meeting with GEC Deputy Coordinator Daniel Kimmage & U.S. Department of State DAS Jonathan Fritz.



Conversation with the State Department friends centered on challenges arising from influence operations, as well as #Taiwan’s multifront progress in countering #Disinformation.



很高興今天在華府和國務院“全球參與中心”(GEC)首席副協調人 Daniel Kimmage 及亞太局副助卿費德瑋(Jonathan Fritz)見面。費副助卿還教了我幾句他學會的韻文!



