中評關注：中國速度！天安門廣場煥然一新

緊接在閱兵式和群眾遊行後，天安門廣場改裝換面，煥然一新，等待晚上在這裡舉行的聯歡活動。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月1日電（記者 徐夢溪 張爽）10月1日下午，國慶70周年的群眾聯歡活動現場開始了緊張調試中。緊接在閱兵式和群眾遊行後，天安門廣場改裝換面，煥然一新，等待晚上在這裡舉行的聯歡活動。



中評社記者看到，活動表演者們已經穿著五顔六色的服裝集結廣場；天安門廣場正中央樹立起了大型裝備；上午的觀禮台改造成了表演台安置在了天安門廣場中央。



據聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微介紹，國慶70周年慶祝活動白天與晚上資源共享、相互銜接。例如表演台由白天慶祝大會的觀禮台適度調整而成。這樣做最大限度進行利用，並根據裝置功能特點進行創意設計，實現聯歡呈現樣式的創新。



聯歡活動是國慶70周年慶祝活動的重要組成部分，3次聯歡活動全流程演練後，今晚8點，天安門廣場和長安街將伴隨聯歡活動，構成一條流動的璀璨長河，形成萬眾同歡的盛大聯歡場面。



聯歡活動將由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，各個表演區塊既獨立成篇、各具特色，又相互交融、渾然一體。聯歡活動總時長90分鐘，將充分展示“自由、生動、歡愉、活潑”的氛圍。

