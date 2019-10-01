郁慕明看大陸閱兵：台灣人別再坐井觀天！

新黨主席郁慕明10月1日與新黨年輕人一起在黨部觀看大陸國慶轉播，並接受大陸媒體訪問。（照:郁慕明臉書） 中評社台北10月1日電／新黨主席郁慕明10月1日上午與新黨年輕人一起在黨部觀看大陸國慶閱兵轉播，並接受大陸媒體訪問。郁慕明下午在臉書發文表示，新黨苦口婆心，提出我們必須面對的問題，尋求一國兩制台灣方案的出路，各黨除了冷諷熱潮，除了反對，請問有提出你們的主張嗎？有任何你們“要”什麼的具體說法嗎？張眼看看世界，別再坐井觀天。台灣人，除了繼續用自大掩藏自卑，真的，拿出點實際的吧！



郁慕明臉書全文：



七十年前，中共正式成立中華人民共和國中央人民政府，兩岸隔海對峙至今。



今天，大陸盛大舉行閱兵慶典，我與新黨的年輕人一起在黨部收看轉播，並接受大陸媒體訪問。



我們在台灣的每一個人，都不能視而不見。看了，相信你或多或少會有感觸，尤其像我完整走過這七十年，更是感慨萬千！



記得民國七十年時，也舉辦閱兵典禮，那時台灣躍上四小龍之首，我們充滿驕傲！



今天，再看大陸七十年大慶，我相信每一個人都有震撼。震撼之餘，我們更要問問自己，想想這三十多年，台灣何以落魄沉淪？



看看大陸大閱兵，除了軍事實力，還有背後龐大的經濟力量，台灣根本付不起。更重要的是，那股民間各界團結一心的精神，台灣已經多少年沒有過？



看看對岸，想想自己。真要繼續挑釁嗎？靠“嗆中”騙票的政客，傻傻被騙的選民，你們真準備好和大陸全面對抗了嗎？



認清現實，積極面對。要對抗，就大家想清楚，怎麼對抗？要和平，就好好思考化解對立，而非整天活在反共教條、反華八股，永遠停留在過去，怎麼進步？



政府存在的目的，就是讓人民幸福。政治人物的任務，就是為人民服務。中共從極端的階級鬥爭，到今天邁入新時代中國特色社會主義，全面完成脫貧，實現小康社會！我們理應祝福，更該肯定，有什麼理由還要去反對呢？



西方霸權永遠用有色眼鏡打量別人，但試問讓十四億人生存發展，不侵略其他弱小民族一分一毫，西方霸權做得到嗎？這難道不是世界人類的創舉嗎？



台灣人應該反思，我們的制度出了大問題，所謂“民主”竟讓我們社會撕裂、世代對立、內鬥內耗，窮到我們只剩下“民主”，還是充滿雙重標準的民粹！



新黨苦口婆心，提出我們必須面對的問題，尋求一國兩制台灣方案的出路，各黨除了冷諷熱潮，除了反對，請問有提出你們的主張嗎？有任何你們“要”什麼的具體說法嗎？



張眼看看世界，別再坐井觀天。台灣人，除了繼續用自大掩藏自卑，真的，拿出點實際的吧！